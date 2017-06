Audiência Pública vai debater reivindicações de Presidentes de Associações de Bairros

Com objetivo de concretizar as reivindicações dos moradores dos bairros, a partir do relato dos Presidentes das Associações e demais moradores que quiserem se fazer presentes, o Vereador Celino Fertrin (PDT) propôs uma audiência pública para abrir a discussão a toda população. A audiência pública acontece na próxima segunda-feira, 26 de Junho, às 19h, no plenário da Câmara.

O debate quer aproximar as Associações de bairros dos Poderes Legislativo e Executivo. Segundo o requerimento 225/2017, que solicitou a realização da audiência, em Foz do Iguaçu são 102 Associações de Bairros no município.

A proposta é que após o debate as demandas sejam protocoladas, transformadas em indicações, requerimentos, proposições legislativas. “É uma maneira de organizar e concretizar as demandas das comunidades dos bairros”, destacou o proponente, Vereador Celino Fertrin (PDT).

Quem quiser se inscrever antecipadamente para falar na tribuna durante a audiência, basta acessar o link no site da Câmara: http://bit.ly/2rzDYdh ou se inscrever no transcorrer da audiência.

Com CMFI