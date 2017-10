AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE SEGURANÇA NAS RODOVIAS DO PARANÁ

Proposta pelo deputado estadual Hussein Bakri (PSD) a audiência reuniu todas as concessionárias do estado, autoridades ligadas ao trânsito e demais órgãos

“Se ao final dessa audiência nós conseguirmos fazer com que todos os envolvidos melhorem seus serviços, cada qual em sua área, já podemos dizer que deu certo, pois essas medidas deverão amenizar os acidentes e resolver questões tão graves que acontecem nas rodovias do Paraná inteiro” diz o deputado estadual Hussein Bakri (PSD) na manhã desta quarta-feira (04), proponente da Audiência Pública que tratou da segurança nas rodovias pedagiadas do Paraná, que contou com a presença de representantes de todas as concessionárias, autoridades ligadas ao trânsito, Órgãos Governamentais, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, Sindicatos, Associações, bem como representantes de usuários das rodovias.

A preocupação do deputado é que vários acidentes que acontecem nas rodovias, em especial na BR-277, próximo a Campo Largo, sejam motivados pela falta de sinalização ou falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes “Não é mais coincidência tantos acidentes nessas rodovias e as empresas que tem a concessão precisam respeitar mais os usuários, pois assim está visivelmente claro o descaso e não podemos mais perder vidas por esse desleixo” diz Hussein Bakri que acrescenta falando sobre as obras “Sabemos que precisamos de obras e claro que precisa melhorar, mas que sejam feitas de forma com que não tenha tanto tumultuo e que se houver filas, que sejam bem sinalizadas” finaliza.

Várias autoridades fizeram uso da palavra e deram suas explicações, assim como o diretor-presidente da AGEPAR (Agência Reguladora do Estado), Cezar Silvestre, que falou sobre as normativas e atuação da entidade em relação as concessionárias “Quero parabenizar os deputados por trazer esse tema tão importante para a sociedade e discutir aqui dentro da Assembleia e dizer que preocupados com isso nós baixamos uma resolução normativa que aumenta a quantidade de sinalização das obras, tornando o Paraná o estado mais rigoroso em fiscalização e sinalização de rodovias” afirma. Além disso, os deputados irão propor uma frente parlamentar para acompanhar e fiscalizar a execução de obras, bem como a atuação das concessionárias e empresas que cuidam das rodovias.

Com Acessoria