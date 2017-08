Atualização cadastral de servidores públicos começa pela PM

A Polícia Militar inicia neste mês o treinamento com os oficiais e praças do setor de Recursos Humanos de unidades operacionais e administrativos para a atualização cadastral do efetivo na plataforma Atualiza Servidor. A iniciativa é do Governo do Estado para permitir o acesso mais facilitado aos serviços de ordem trabalhista, de saúde e previdenciário. Nesta sexta-feira (25/08), o programa foi apresentado aos integrantes da PM da capital e região Metropolitana no auditório do Quartel do Comando-Geral da PM, em Curitiba.

A ação faz parte do projeto eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias), do Governo Federal, para a atualização dos dados de servidores públicos, unificando informações da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Receita Federal. Estão envolvidos nos trabalhos a Secretaria de Administração e Previdência (SEAP), a Celepar e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

PROCEDIMENTO – Os oficiais e praças que atuam nos setores de Recursos Humanos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Curitiba e Região Metropolitana tiveram o primeiro contato com o sistema e puderam aprender como efetuar o procedimento para aplicar o programa em suas unidades. O processo inclui o cadastramento biométrico dos militares estaduais para facilitar a utilização dos serviços públicos.

“Os militares estaduais terão benefícios com o acesso mais seguro ao contracheque, ao PR-Consig, aos canais de atendimento online e a outros serviços. Isso se dará por meio da identificação digital e da atualização de informações pelo sistema”, disse o chefe da diretoria de Pessoal da PM, tenente-coronel José Carlos Mazurkievicz Graciano. “Essa iniciativa do Governo do Paraná é um avanço tecnológico que auxilia os servidores”, afirmou.

No encontro, a gerente da Divisão de Cadastro de Recursos Humanos (DCRH), Lucia Mara Ijaille, apresentou os ciclos do serviço e como os profissionais de segurança pública poderão fazer o trabalho e atualizar os cadastros dos integrantes da corporação. “É uma grande satisfação trabalhar com a Polícia Militar pela sua disciplina, pelo respeito à hierarquia e pelo cumprimento das determinações necessárias para dar atendimento a esse programa. Por isso a PM foi o primeiro órgão do Estado a receber esse projeto”, salientou.

Para o diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTI) da Celepar, Danilo Scalet, o programa é uma forma de trazer mais serviços do Estado ao servidor público. “A identidade digital é um processo que associa o telefone celular do indivíduo com o seu cadastro biométrico que nós temos nos bancos de dados do Detran e do Instituto de Identificação, de forma dar a ele um processo de autenticação segura nos serviços do governo. É uma segurança a mais e uma forma de oferecer mais serviços para a população e, principalmente, para o servidor público nesse caso”, disse Scalet.

Com AEN