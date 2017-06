COMITIVA DE ATLETAS DO FUTSAL E PREFEITO DE FOZ VISITAM DEPUTADO HUSSEIN BAKRI

Tcheco, Gué Marques e Marcelo Lipatin, craques do Futsal, apresentaram projeto esportivo ao deputado Hussein Bakri

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD), recebeu na manhã desta quarta-feira (14), em seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Paraná, uma comitiva de atletas do futsal, que são campeões estaduais e nacionais em campeonatos esportivos.

Na ocasião, os atletas apresentaram um projeto que pretendem por em prática em Foz do Iguaçu, em parceria com o vereador Anderson de Foz do Iguaçu, que também é ligado ao esporte, inclusive tendo sido ex-integrante da Seleção Brasileira de Futsal. O deputado se colocou a disposição e vai auxiliar no que precisar para que no dia 15 de julho aconteça o campeonato.

Foto: Projeto “Jogo das Estrelas” sendo apresentado ao deputado Bakri

Projeto – No projeto “Jogo das estrelas”, os melhores atletas do futsal do Brasil estarão competindo com times do Paraná, em um campeonato que acontecerá em 15 de julho em Foz do Iguaçu. A proposta é uma parceria de um grupo de atletas, junto com a guarda mirim, que este ano completa 40 anos de atuação na cidade. O objetivo é levar esporte, cultura e lazer a crianças e jovens da cidade e promover a atuação da guarda mirim que atua em um importante projeto social.

“O que depender de mim podem ter a certeza que ajudarei ainda mais que sou da área do esporte, já fui campeão estadual de futsal e não vou medir esforços para ajudar um projeto tão importante como esse” afirma Hussein Bakri. Participaram da reunião os craques Tcheco, Gué Marques e Marcelo Lipatin.

Prefeito Chico Brasileiro, discutiu apoio para projetos de infraestrutura de Foz com Hussein Bakri

Prefeito de Foz – Também nesta quarta-feira (14), o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), recebeu em seu gabinete na Alep, a visita do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD) para tratar de projetos para a cidade. Entre os assuntos, recursos para saúde, infraestrutura e educação. “Temos grandes obras para Foz do Iguaçu e vamos batalhar junto com o prefeito Chico para atender as demandas da população”, afirma Bakri.

(Com Assessoria)