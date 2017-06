Atleta dialoga com Câmara e Prefeitura e consegue apoio para construção de pista de bicicross

O Ciclista Maico da Luz se reuniu com Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito para conseguir apoio para construção de pista de BMX race no bairro Portal da Foz. A ideia do atleta é construir uma escolinha para atender crianças do Bairro. Maico da Luz conseguiu o terreno, que é cedido pela Associação de Moradores do Bairro, e o especialista para construir a pista. Após o diálogo, o Executivo deu sinal positivo para utilização das máquinas e as obras já começaram. A viabilização do projeto se deu a partir do requerimento 217/2017 de autoria do Vereador Elizeu Liberato, que inclusive mediou o diálogo entre os poderes para efetivação da pista.

Com CMFI