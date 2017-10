ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA COMEÇAM NESTA SEXTA-FEIRA (6)

A campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama e outras doenças inicia as atividades especiais nas Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (6). Estas atividades são voltadas para a campanha que tem como objetivo principal conscientizar as pessoas, homens e mulheres, de prevenir o câncer. A primeira UBS a realizar atividades do Outubro Rosa será a Ouro Verde, seguida do Três Bandeiras, no dia (7), sábado, e também no mesmo dia nas Unidades de Três Lagoas, São João, Sol de Maio, Lagoa Dourada, Jardim Jupira e no Parque Presidente.

As atividades especiais da campanha, organizadas pela Diretoria de Atenção Básica compreendem a coleta de exames preventivos, educação em saúde com foco na saúde da mulher, exames clínicos de mamas, solicitação de mamografias, realização de testes rápidos, atividades intersetoriais em parcerias, caminhadas e consultas multiprofissionais.

Na UBS da Vila Yolanda haverá Dia “D” na segunda-feira (16/10) e programação todas as segundas e sextas-feiras de outubro. Na UBS da AKLP no dia 17/10 e 19/10 a programação será até às 21 horas.

No dia 20/10, as atividades serão nas unidades do Jardim Curitibano, Profilurb I e Profilurb II. No 21/10, Porto Belo, Morumbi III e Portal da Foz. De 23 à 26/10 UBS do Jardim América. Dia 25, na Vila C Nova, dia 26 nas Unidades do Caic e Padre Monti, Vila C Velha, Vila Adriana. No dia 27/10, no Morumbi II e Campos do Iguaçu. No dia 27 também será realizada a caminhada Outubro Rosa. No dia 30/10 a programação segue na Unidade de saúde do bairro Cidade Nova.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a agenda é aberta para palestras com equipes da diretoria de Atenção Básica sobre o câncer de mama.

Com PMFI