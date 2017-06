Atividade do Hezbollah na América Latina é uma ameaça que os EUA não podem ignorar, diz instituto americano

Um relatório da FDD (Fundação para Defesa das Democracias, em tradução livre) mostrou atividades do Hezbollah na América Latina. Esses contatos seriam “uma ameaça à segurança nacional que os EUA não podem ignorar”, de acordo com informações do site The Hill.

Ainda segundo a publicação do instituto norte-americano de política externa, atividades ilícitas feitas por pessoas que mantém relações com o grupo seriam mais intensas na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

No ano passado, o libanês Fadi Hassan Nabha, de 42 anos, foi preso por envolvimento com tráfico de entorpecentes e ligações com o Hezbollah. O dinheiro da venda de drogas era destinado para financiar o grupo no Líbano.

O Hezbollah é um grupo político islâmico com uma ativa ala militante, definida como terrorista por Israel e EUA. Sua base são as áreas xiitas do Líbano, que incluem partes de Beirute, o sul do país e o Vale de Bekaa. O grupo mantém ainda células na Europa, África, América do Sul e América do Norte.

O maior alvo do grupo é Israel. Mas o Hezbollah também ataca alvos ocidentais. Entre os maiores atentados que fez estão o caminhão-bomba que matou mais de 200 marines americanos no quartel de Beirute em 1983, o sequestro de um avião em 1985 e a bomba na embaixada israelense em Buenos Aires em 1992.