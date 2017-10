Atirador deixa ao menos 58 mortos em Las Vegas

Um homem abriu fogo durante um festival de música country em Las Vegas na noite deste domingo (01/10) e deixou mais de 58 mortos e 500 feridos.

Os disparos foram feitos do 32º andar do hotel Mandalay Bay contra as 22 mil pessoas que assistiam a um concerto que acontecia em uma área aberta ao lado do prédio.

O atirador foi encontrado morto em um quarto do hotel. A polícia suspeita que ele tenha se suicidado. Ele foi identificado como o contador aposentado Stephen Paddock, um homem branco de 64 anos, sem antecedentes criminais e morador de Nevada. No quarto, policiais encontraram pelo menos oito armas, entre elas fuzis de assalto.

O “Estado Islâmico” reivindicou o ataque e disse que Paddock era um de seus “soldados”, tendo se convertido ao islã há alguns meses. Aaron Rouse, agente especial do FBI em Las Vegas, afirmou, no entanto, que “não foi determinada qualquer ligação com um grupo terrorista internacional”.

“Que diabos ele estava fazendo com armas automáticas? Ele não tinha histórico militar nem nada do tipo”, disse o irmão do atirador. “Ele era um cara que vivia numa casa na cidade de Mesquite, dirigia até Vegas, apostava e comia burritos.”

O ataque está sendo considerado a maior chacina por arma de fogo da história dos Estados Unidos, ultrapassando a marca anterior, que pertencia ao massacre de Orlando, de junho de 2016, que deixou 49 mortos.

O xerife do condado em que fica Las Vegas, Joseph Lombardo, disse que “inúmeras armas de fogo foram encontradas no quarto que o atirador ocupava”. Paddock teria agido sozinho e foi descrito pela polícia como um “lobo solitário”, sem ligação com grupos terroristas. “Não sabemos qual era o seu sistema de crenças”, disse o xerife.

Entre os mortos estão dois policiais que não estavam em serviço. O hospital local da cidade informou que, entre os feridos, 14 estão em estado crítico.

A polícia chegou a anunciar que estava fazendo buscas por uma mulher identificada como Marilou Danley, que estaria com o atirador no momento do ataque. Pouco depois, no entanto, os policiais afirmaram que ela não tinha qualquer relação com o episódio.

O festival Route 91 Harvest era realizado na Las Vegas Strip, uma das famosas avenidas da cidade repleta de hotéis e cassinos, nas proximidades do hotel Mandalay Bay.

Uma parte da Las Vegas Strip foi fechada ao público e todos os voos foram temporariamente interrompidos no aeroporto McCarran International.

Em pronunciamento, o presidente dos EUA, Donald Trump, classificou a chacina como “um ato de pura maldade” e enviou condolências às famílias das vítimas. Ele pediu que o país se mantenha unido.

