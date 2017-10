Atirador deixa ao menos 20 mortos em Las Vegas

Um tiroteio ocorrido durante um festival de música country em Las Vegas neste domingo (1º/10) deixou mais de 20 mortos e mais de uma centena de feridos. A polícia informou que o atirador foi abatido.

Segundo as autoridades, o suspeito disparou com um fuzil automático do 32º andar do hotel Mandalay Bay, antes de ser morto pelos policiais. A polícia realiza buscas por uma mulher identificada como Mari Lou Danley, que estaria com o atirador no momento do ataque.

Dezenas de viaturas policiais se dirigiram ao festival Route 91 Harvest na Las Vegas Strip, uma das famosas avenidas da cidade repleta de hotéis e cassinos, após as autoridades receberem relatos de que um atirador abria fogo no local.

Testemunhas relatam terem ouvidos vários disparos no hotel onde a polícia realizava buscas pelo atirador. “Confirmamos que um suspeito foi abatido. Esta é uma investigação em atividade. Pedimos novamente que evitem a Strip neste momento”, informou o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas através do Twitter.

Uma parte da Las Vegas Strip foi fechada ao público e todos os voos foram temporariamente interrompidos no aeroporto McCarran International.

Com DW