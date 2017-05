Atentado terrorista em show deixa 19 mortos e 50 feridos em Manchester

A polícia britânica confirmou que pelo menos 19 pessoas morreram e 50 ficaram ferida em um estádio na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, onde a artista norte-americana Ariana Grande se apresentava na noite desta segunda-feira, após testemunhas relatarem terem ouvido uma forte explosão na arena.

A demora no fornecimento de mais dados em casos do tipo na Inglaterra acontece porque a lei exige que nenhum morto seja identificado até que a família seja oficialmente avisada. Precauções com potenciais novos ataques também aumentam a cautela das autoridades.

Imagem: Google Maps

“Serviços de emergência estão respondendo a relatos de uma explosão na Manchester Arena. Há um número de mortes confirmadas e outros feridos. Por favor evitem a área uma vez que serviços de emergência estão trabalhando incansavelmente no local”, disse o departamento de polícia de Manchester em comunicado publicado no Twitter.

Pouco antes das 23h locais (19h em Brasília) começaram a circular relatos nas redes sociais de uma explosão no final da apresentação. Imagens da TV mostravam vários carros da polícia e ambulâncias chegando à arena. Um veículo da unidade antibombas da polícia também estava no local. Uma potencial segunda bomba foi encontrada nas imediações e foi posteriormente detonada pela equipe de explosivos da polícia.

As primeiras equipes de jornalistas estão tendo acesso às proximidades, mas ainda assim a grande distância. Comboios de carros de emergência seguiram para o local logo após do ataque, mas a área ficou fechada por pelo menos 90 minutos depois do evento.

O porta-voz da cantora americana afirmou que Ariana Grande “passa bem”.

Oliver Jones, 17, que estava no show de Ariana na arena, disse ao jornal “The Guardian” que ouviu “uma grande explosão logo após o fim do show, quando as pessoas começavam a sair”.

“Houve uma explosão no final do show. As luzes já estava acesas então sabíamos que aquilo não era parte do show”, afirmou Erin McDougle, 20, ao jornal britânico. “Primeiro pensamos que era uma bomba. Havia muita fumaça. As pessoas começaram a correr. Quando saímos da arena havia dezenas de carros policiais e ambulâncias.”

Policiais armados ocupam neste momento as ruas do entorno da arena, afastando o público da área.

O Reino Unido está no segundo nível mais alto de alerta terrorista, indicando que um ataque é altamente provável. Em março, um homem matou três pessoas e feriu 40 após um atentado no Parlamento, em Londres.

Com Yahoo