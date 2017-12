ATENTADO NO AFEGANISTÃO MATA PELO MENOS 40 PESSOAS

Explosões ocorreram em Cabul, atingindo centro cultural xiita que abrigava evento em lembrança do aniversário de 38 anos da invasão soviética ao país. Grupo terrorista “Estado Islâmico” assumiu responsabilidade.

Pelo menos 40 pessoas morreram e cerca mais de 55 ficaram feridas nesta quinta-feira (28/12) em várias explosões contra um centro cultural xiita em Cabul. O prédio é sede de um centro cultural xiita onde ocorria um evento no momento das detonações. O grupo islamista “Estado Islâmico” (EI) assumiu responsabilidade pelo atentado.

“O alvo do ataque foi o centro cultural Tabayan. Uma cerimônia estava sendo realizada por ocasião do 38º aniversário da invasão soviética do Afeganistão, quando ocorreu uma (primeira) explosão”, informou o porta-voz adjunto do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi. Muitas das vítimas eram estudantes, que no momento participavam de um debate.

Segundo as autoridades, a primeira explosão foi causada por um homem-bomba dentro do edifício. Quando as pessoas corriam para resgatar os afetados, ocorreram pelo menos duas outras detonações do lado de fora do prédio.Desde o final da missão de combate da Otan, em janeiro de 2015, Cabul tem perdido terreno para os rebeldes, controlando atualmente apenas 57% do país.

(Com EL PAÍS)