ATENTADO A COMPLEXO HOTELEIRO NO QUÊNIA DEIXA MORTOS E FERIDOS

Polícia trata a ação, que ainda está em andamento, como ‘suspeita de ataque terrorista’. Grupo extremista Al-Shabab reivindicou a autoria

Um atentado terrorista a um complexo hoteleiro no norte de Nairóbi, capital do Quênia, deixou mortos e feridos nesta terça-feira (15). Ao menos 15 pessoas morreram, segundo a polícia queniana, mas o número pode ser muito maior – ainda havia pessoas dentro do prédio nesta noite, informa a agência Associated Press.

O grupo terrorista Al-Shabab, que tem base na Somália, reivindicou autoria do atentado, que ocorreu com tiros e com explosões. Os extremistas afirmam que mataram 47 pessoas, número não confirmados pelas autoridades quenianas.

O local do atentado chegou a ser declarado seguro pelas autoridades quenianas, mas houve relatos de disparos ouvidos logo depois. Parentes de funcionários do hotel e de prédios ao redor dizem que ainda há pessoas vivas escondidas em salas.

Até o momento, a identidade e a nacionalidade dos mortos não foi oficialmente confirmada, assim como também não está claro se os terroristas foram presos, abatidos ou se fugiram.

Mais cedo, havia a informação preliminar de que um suspeito de participar da ação havia sido detido pela polícia local. No entanto, os policiais não confirmaram a prisão.

Ao menos quatro pessoas participaram da ação. Elas foram flagradas por câmeras de segurança, segundo a Associated Press.

Como foi o atentado

A polícia do Quênia disse que o ataque começou com uma explosão. Três carros parados do lado de fora de um banco no complexo foram atingidos. Em seguida, um homem-bomba se explodiu na entrada do hotel.

Depois, os terroristas forçaram a entrada atirando contra os seguranças, por volta das 15h (10h em Brasília). Em seguida, lançaram explosivos em veículos que estavam no estacionamento.

O hotel, que costuma receber conferências, foi esvaziado às pressas. Um grande efetivo policial foi mobilizado para conter a situação, de acordo com os veículos de imprensa locais.

O complexo hoteleiro fica em uma área de classe alta de Nairóbi. Lá, moram diversos europeus, norte-americanos e indianos – ainda está incerta a nacionalidade das vítimas.

“Houve uma explosão e muitos tiros”, declarou à agência France Presse um dos empregados nos escritórios do hotel, que pediu para permanecer anônimo. A explosão foi ouvida no escritório da AFP, a mais de 5 km do local.

Vítimas

O balanço de vítimas segue em aberto. Há feridos em estado grave nos hospitais, inclusive uma grávida. Testemunhas disseram ter visto corpos nos chão. O número final de mortos ainda não foi contabilizado pelas autoridades quenianas.

“É terrível. O que vi é terrível”, disse à AP Charles Njenga, que saiu correndo do local após o ataque.

A testemunha que disse ter visto os corpos na entrada do hotel, e que se identificou como Ken, afirmou que algumas pessoas pediam ajuda, mas os disparos o impediam de ajudar. “Corremos para tentar resgatá-los, mas começaram a vir os disparos de cima e tivemos que nos agachar porque estavam apontando para nós”, afirmou à AP.

(Com G1)