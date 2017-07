ATENÇÃO SERVIDORES: A PARTIR DE SEGUNDA ANTECIPAÇÃO DO 13º DEVE SER FEITO PELO PORTAL DO SERVIDOR

A secretaria de administração e gestão de pessoas anunciou hoje (30) que a partir da próxima segunda-feira, dia 3, o protocolo geral do município não estará mais autorizado a receber solicitações de 13º salário, fruição de licença especial, licença maternidade/gestação e prorrogação de licença maternidade/gestação, licença paternidade, férias e férias com abono pecuniário. As solicitações devem ser feitas pelo portal do servidor e pessoalmente no Recursos Humanos.

De acordo com o secretario de administração, Ney Patrício, para o servidor vai facilitar o acesso ao RH do seu setor em cada secretaria. “O servidor não precisa ir ao protocolo para fazer isso, o caso do 13º é muito simples e rápido através do portal. Ele vai entrar no portal do servidor do posto de trabalho e solicitar a antecipação do 13º”, explica.

Já os pedidos de férias, licença premium, afastamento por doença ou acompanhamento, devem ser feitos diretamente no RH correspondente a secretaria. “Cada secretaria tem um RH responsável, uma pessoa do setor vai trazer esse documento para o RH geral e o RH vai solicitar na Administração, após ter feito uma triagem e ver se é adequado. No caso de férias, é resolvido na pasta”, conta.

O secretário conta que com a desburocratização o protocolo-geral ampliará o atendimento ao munícipe. “Esses tipos de serviços não serão recebidos lá. São procedimentos internos que estavam tomando o espaço de um serviço que poderia ser para o munícipe, para a população vai melhorar, pois vai ter um espaço com menos filas”, acrescenta.

Confira o que muda para o portal e o que será feito pessoalmente

A antecipação de férias será feita a partir de segunda-feira (3) através do Portal do Servidor, em uma aba própria, criada exclusivamente para esta finalidade, denominada Protocolo Digital.

A solicitação de férias com 30 dias ou com solicitação de abono pecuniário e solicitação de fruição de licença especial devem ser por meio físico, deverão ser solicitados junto ao respectivo RH ao que o servidor estiver lotado.

A licença paternidade também deverá ser solicitada por meio físico. O servidor deverá apresentar à justificativa direto ao RH da secretaria a qual está lotado para fins de anexar no boletim de frequência mensal, juntando a certidão de nascimento da criança.

Licença maternidade/gestação, prorrogação da licença e solicitação de vale transporte também devem ser feitas por meio físico, enviando diretamente a divisão de RH o atestado do médico em caso de licença e prazo para solicitação de vale-transporte até o dia 20 do mês antecedente ao uso.