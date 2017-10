ATENÇÃO AO QUE ABRE E FECHA NESTE FERIADO

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu informa que em razão do feriado nacional desta quinta-feira (12 de outubro), Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, não haverá expediente na administração municipal. Na sexta-feira (13), será ponto facultativo, e as secretarias municipais, fundações e autarquias não atenderão, mas os serviços considerados essenciais a população, como de saúde, segurança, informações turísticas seguirão normalmente.

No feriado (12) e na sexta-feira (13) todos os postos de saúde irão atender no horário normal de cada unidade, assim como as UPAS que são 24 horas de domingo à domingo.

Na rede municipal de educação não haverá aula nem quinta (feriado), nem na sexta-feira (13), em razão do recesso escolar. Também não haverá aula na segunda-feira (16), em razão da comemoração ao Dia do Professor que será domingo (15). Os alunos dos Cmeis e das escolas municipais terão aula nesta quarta-feira (11) e só retornam às salas de aula na terça-feira (17).

O governo do Município de Foz do Iguaçu vai realizar na segunda-feira (16) o primeiro Encontro de Valorização dos Profissionais da Educação, no Rafain Palace Hotel, a partir das 13h30, uma forma de homenagear todos os professores pelo seu dia e pelo trabalho que desempenham diariamente com as crianças e adolescentes.

Telefones Úteis:

Para registro de ocorrências 199 Defesa Civil e 153 da Guarda Municipal.

UPA João Samek: 2105 8000

UPA Morumbi: 3901 3454

Com PMFI