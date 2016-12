ATAQUE CONTRA MILÍCIAS XIITAS EM MOSSUL MATA 9 MEMBROS DO EI

Erbil (Iraque), 25 dez (EFE).- As milícias xiitas “Multidão Popular” repeliram neste domingo um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na zona de Tal Afar, ao oeste da cidade iraquiana de Mossul (norte) e mataram 21 combatentes radicais, informou o agrupamento paramilitar.

Em comunicado, a “Multidão Popular” detalhou que o ataque aconteceu no vale Ain al Husan, no oeste da comarca de Tal Afar, localizada ao oeste de Mossul e na qual as milícias arrebataram território do EI recentemente.

As Brigadas Badr, que estão integrada na guarda de milícias pró-governo, conseguiram abortar o ataque e mataram 21 membros do EI e feriram outros, e destruíram quatro dos veículos da organização.

A nota destacou que os extremistas tentam aproveitar o mau tempo atualmente na zona para “abrir brechas” no cerco imposto em torno da cidade de Tal Afar por parte das milícias.

A “Multidão Popular” assedia a população, controlada pelo EI e localizada cerca de 60 quilômetros ao oeste de Mossul, principal e último reduto da organização radical no Iraque.

