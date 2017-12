ATAQUE A IGREJA CRISTÃ MATA PELO MENOS 9 NO PAQUISTÃO

Além de mortos, atentado suicida contra igreja metodista de Quetta, capital província do Baluchistão, faz dezenas de feridos. “Estado Islâmico” reivindica autoria do ataque.

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas em ataque neste domingo (17/12) a uma igreja cristã no sudoeste do Paquistão. O “Estado Islâmico” (EI) reivindicou a autoria do atentado.

O ataque foi perpetrado por suicidas contra a igreja metodista de Quetta, capital da instável província do Baluchistão, no momento do serviço religioso dominical. Após acontecerem várias explosões, teve início um tiroteio entre os agressores e a polícia.

Ataque matou ao menos nove pessoas e destruiu igreja

Em comunicado divulgado na rede social Telegram, o EI afirmou que o atentado foi cometido por dois “mártires” do grupo, identificados como Tayyip al Jarasani e Yalibib al Jarasani, que levavam coletes explosivos, armas e bombas.

De acordo com o ministro do Interior de Baluchistão, Sarfraz Bugti, a polícia interceptou e abateu um dos agressores antes de ele chegar à igreja, mas o segundo homem-bomba conseguiu entrar no edifício, onde se fez explodir.

O ataque contra a igreja metodista Bethel Memorial na praça Imdad de Quetta, onde estavam cerca de 400 pessoas, começou por volta de 12h10 (horário local, 6h10 de Brasília), quando um terrorista suicida detonou na entrada do templo os explosivos que carregava em seu corpo, afirmou um porta-voz da polícia local.

Outro dos agressores, que não conseguiu ativar o dispositivo para detonar seu colete com bombas, morreu num tiroteio com a polícia no interior da igreja, enquanto outros dois fugiram, explicou o porta-voz.

“A polícia está procurando esses dois que fugiram”, informou o porta-voz, que apontou que a resposta das forças de segurança foi imediata, o que evitou que o número de vítimas fosse maior.

Policiais cercam igreja, alvo do ataque

Segundo a polícia, entre os nove mortos, além dos terroristas, há duas mulheres, e 28 pessoas ficaram feridas, incluindo o agente que fazia a segurança do templo. Por sua vez, o supervisor do Hospital Civil de Quetta elevou o total de feridos para 30 e explicou que entre eles há mulheres e crianças.

O governo do Baluchistão declarou estado de emergência nos hospitais de Quetta e solicitou que todo o pessoal médico esteja disponível e as instalações preparadas para receber os possíveis feridos, segundo um comunicado.

Quetta é uma das localidades mais conflituosas do Paquistão, com a presença de grupos armados separatistas, facções talibãs e grupos jihadistas.

Os cristãos representam cerca de 1,6% dos 200 milhões de paquistaneses e são frequentemente vítimas de discriminação no país de maioria muçulmana.

(Com dw)