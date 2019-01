ASSOCIAÇÃO PROMOVE ATOS EM 34 CIDADES EM ‘DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO’

Bolsonaro extinguiu Ministério do Trabalho; Disse querer dar fim à Justiça do Trabalho

A Abrat (Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas) organiza nesta uma série de manifestações contra o fim da Justiça do Trabalho. O “Ato em defesa dos direitos sociais e da Justiça do Trabalho” está marcado para a manhã e o início da tarde desta 2ª feira (21.jan.2019), em 34 cidades.

Logo no 1º dia de governo, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho. Dois dias depois, na 1ª entrevista como presidente, afirmou que estuda 1 projeto para acabar com a Justiça do Trabalho.

Eis as cidades e regiões onde devem ser realizados os atos promovidos pela Abrat:

Centro-Oeste

– Distrito Federal – Brasília: às 10h, na Justiça do Trabalho – 513 Norte;

– Mato Grosso – Cuiabá: às 8h, no Fórum Trabalhista de Cuiabá – R. Eng. Edgar Prado Arze, 215 – Centro Político Administrativo;

– Mato Grosso do Sul – Campo Grande: às 13h, no Fórum Trabalhista – Rua Jornalista Belizário Lima, 418;

– Goiás – Goiânia: às 8h30, na Rua T51, esquina com Avenida T1m Setor Bueno – em frente ao Fórum Trabalhista de Goiânia.

Nordeste

– Piauí – Teresina: às 8h, na Avenida João XXIII, 1460 – Bairro dos Noivos, em frenree ao prédio do TRT-PI;

– Sergipe – Aracajú: às 11h, na sede do TRT – Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cris, S/n;

– Pernambuco – Recife: às 8h30, em frente a Justiça do Trabalho – Av. Mascarenhas de Morais, 4631, Imbiribeira;

– Ceará – Fortaleza: às 7h30, em frente ao Fórum Trabalhista – Av. Tristão Gonçalves, 912 – Fórum Autran Nunes Bairro, Centro;

– Bahia – Salvador: às 7h30, em frente ao Edifício Antôonio Carlos Oliveira, no comércio (prédio das varas);

– Rio Grande do Norte – Natal: às 15h30, no auditório do Tribunal Pleno do TRT 21ª Região;

– Alagoas – Maceió: às 8h, no prédio das Varas do Trabalho – Avenida da Paz.

Norte

– Amazonas – Manaus: às 9h, no Fórum Trabalhista de Manaus – Ministro Mozart Vitor Russomano – Rua Ferreira Pena 405, Centro;

– Pará – Belém: às 9h, em frente ao prédio da Justiça do Trabalho, na Praça Brasil;

– Roraima – Boa Vista: às 10h, no Fórum Trabalhista – Avenida Benjamin Constant nº 1853, Centro;

– Rondônia – Porto Velho: às 9h, na escadaria do TRT 14 – Avenida Almirantee Barroso, 600, Centro;

– Tocantins – Palmas: às 8h, no Fórum Trabalhista de Palmas – Quadea 302 norte, Cj QI 12, lote 1.

Sudeste

– São Paulo – Santos (Baixada Santista): às 10h, na Rua Brás Cubas nº 158, em frente à Justiça do Trabalho;São Paulo – São Paulo: às 10h, no Fórum Ruy Barbosa – Av. Marquês de São Vicente, 235 – Várzea da Barra Funda;

– Rio de Janeiro – São Gonçalo: às 10h, no Fórum Juiz Feliciano Mathias Netto – Rua Lourenço Abrantes, 59, Centro;

– Rio de Janeiro – Niterói: às 10h, no Fórum Ministro Geraldo Bezerra de Menezes – Avenida Ernani do Amaral Peixoto nº 232, Centro;

– Rio de Janeiro – Rio de Janeiro: às 10h, no Fórum da Rua do Lavradio da Justiça do Trabalho, nº 132, Centro;Minas Gerais – Belo Horizonte: às 8h30, na Justiça do Trabalho – Augusto Lima, 1234, Barro Preto;

– Minas Gerais – Muriaé: às 8h30, na Justiça do Trabalho – Avenida José Resende Fortes, 270 B – Chácara Boa Vista;

– Minas Gerais – Divinópolis: às 8h30, na Justiça do Trabalho – Rua Pernambuco, 239, Centro;

– Minas Gerais – Varginha: às 8h30, na Justiça do Trabalho – Avenida Princesa do Sul, 620, Jardim Andere;

– Minas Gerais – Uberaba: às 8h30, na Justiça do Trabalho – Avenida Camelita Castro Cunha, 60 – Vila Olímpica;

– Minas Gerais – Pouso Alegre: às 8h30, na Justiça do Trabalho – Avenida Major Armando Rubens Storino 2715, Vegani;

– Minas Gerais – Contagem: às 8h30, Justiça do trabalho – Rua Joaquim Rocha 13,Betânia;

– Minas Gerais – João Monlevade: às 13h30, na Justiça do Trabalho – Rua Gameleira nº 73, Carneirinhos;

– Minas Gerais – Cel Fabriciano: às 8h30, na Justiça do Trabalho 0 Rua Gomes Ferreira, 90 – Anto Eloi/Belvedere;

– Espírito Santo – Vitória: às 13h, em frente ao TRT 17, Centro – Rua Pietrângelo de Biase, 33.

Sul

– Rio Grande do Sul – Porto Alegre: às 13h, na Justiça do Trabalho de Porto Alegre – Avenida Praia Bela, 1432;

– Santa Catarina – Florionópolis: às 13h, no TRT 12 – Rua Esteves Júnior, 395, Centro;

– Paraná – Curitiba: às 13h, no Fórum da Justiça do Trabalho de Primeiro Grau – Rua Vicente Machado, 400.

(Com Poder360)