ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CASCAVEL LAMENTA A MORTE DE EX-PRESIDENTE

A Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), no oeste do Paraná, divulgou uma nota em que lamenta a morte do ex-presidente José Torres Sobrinho e da esposa dele, Solésia Stringari Torres, na quinta-feira (5), após a queda de um avião em Tangará da Serra (MT). A aeronave era pilotada pelo empresário. No acidente a filha do casal, Gabriela Torres, e o genro, Fábio Brandalise ficaram feridos.

Na nota, diretores, associados e colaboradores da Acic declaram ter recebido com “grande dor e pesar” a notícia do acidente aéreo com a família de Torres Sobrinho, que a presidiu de 2013 até junho de 2015. O empresário da área de seguros, construção civil e agropecuária completaria 60 anos na terça-feira (10).

“Como presidente da Acic, José Torres Sobrinho deixa um grande legado. Homem de pulso firme e posições convictas deu importante contribuição à modernização interna da entidade e nas fases finais de construção do Edifício Rui Barbosa, que desde junho deste ano abriga a associação comercial. De forte atuação associativista, Torres começou a participar da Acic em 2002 com a formação do Núcleo Setorial de Corretores de Seguros”, destaca a nota.

O avião caiu antes de pousar em uma pista normalmente usada por aviões agrícolas, no perímetro urbano de Tangará da Serra no início da tarde. Peritos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) devem investigar as causas do acidente. A suspeita é de que o avião tenha atingido fios de alta tensão durante o pouso. A família viajava para participar de reuniões de negócio, de acordo com o empresário Valdir Soares, que aguardava as vítimas na pista.

Velório

Nesta sexta-feira (6), familiares ainda não haviam confirmado quando os corpos serão transferidos para Cascavel e o horário do velório. A previsão é que isso seja feito apenas no fim da tarde. Familiares também tentam a transferência do filho e do genro. Eles estão internados com diversas fraturas no Hospital de Clínicas de Tangará da Serra. O estado de saúde é estável.

A família havia saído de Cascavel na quarta-feira (4) e seguido para uma fazenda em Amanbai (MS), onde passaram a noite. Na quinta viajaram para Tangará da Serra (MT) para uma reunião de negócios.

