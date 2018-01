ASSISTÊNCIA SOCIAL AMPLIA QUADRO DE SERVIDORES E MELHORA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Foram chamados 50 profissionais, entre educadores, assistentes sociais e psicólogos; eles compõem as equipes de proteção social básica e especial

A Prefeitura de Foz do Iguaçu fez a contratação de 50 novos servidores para compor as equipes de proteção social básica e especial. Os trabalhadores foram aprovados no concurso público de 2014, mas o chamamento só foi realizado em julho de 2017, após o governo regularizar suas contas.

Os servidores – psicólogos, assistentes sociais e educadores – foram distribuídos entre os 5 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 2 CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), 2 casas de passagem e 1 Centro Pop (Centro de atendimento para população de rua).

Além do chamamento do concurso público, em sete meses de gestão, várias ações importantes foram realizadas no sentido de reordenar a política de Assistência Social. Entre elas, a inauguração do quinto CRAS, a regularização da prestação de contas, a capacitação dos servidores, a ampliação do atendimento da residência inclusiva, e o lançamento de novas conferências municipais.

(Com pmfi)