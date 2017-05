ASSINADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE MUNICÍPIO, MINISTÉRIO DO TRABALHO E CASA DO MIGRANTE

A Casa do Migrante de Foz do Iguaçu agora está inserida na agenda oficial do Município. Isso porque o prefeito, Chico Brasileiro, assinou ontem (22) o termo de cooperação técnica entre Prefeitura, Ministério do Trabalho e a Casa do Migrante, com a finalidade de regulamentar os atendimentos que são realizados na Casa e tornar o espaço parte integrante da rede do Município. A intenção também é de ampliar os serviços oferecidos.

“Precisamos ter esse olhar humano às pessoas que precisam regularizar seus documentos, sejam brasileiros ou estrangeiros, mas que utilizam da Casa do Migrante para fazer isso. Nós, enquanto Município, estamos cooperando com ampliação e melhorias a partir de agora com a assinatura deste termo e queremos tornar Foz referência nesse atendimento”, disse o prefeito.

O termo de cooperação foi assinado pelo prefeito representando a parceria do Ministério do Trabalho, da Prefeitura e do Conselho Nacional de Imigração com a Casa do Migrante. “Mostra que o Município está disposto a cooperar com a manutenção de um serviço muito importante na região de fronteira, que é dar assistência às pessoas que precisam regularizar a situação no país. Percebemos que agora com a nova gestão poderemos ampliar e possibilitar novos serviços, o que é muito bom com a nova política de imigração e com a nova Lei de Imigração. Temos aqui em Foz uma referência porque a Casa do Migrante é modelo para o restante do país”, disse Hugo Medeiros da Silva, coordenador geral de Imigração e presidente do Conselho Nacional de Imigração.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Elias Oliveira, o termo de cooperação técnica permite Foz dar continuidade na manutenção da Casa do Migrante e inserir o atendimento na agenda oficial do Município. “Estamos estabelecendo novos fluxos, novos procedimentos com a Casa do Migrante e para que tudo lá passe a contabilizar nos dados do Município.

O termo representa o fortalecimento da política pública de atenção do migrante no município de Foz, o que antes, nunca se referenciou esse serviço. Queremos qualificar ainda mais o atendimento, garantir a dignidade humana das pessoas que são atendidas na Casa do Migrante. O papel é de acolher pessoas oriundas de outros países, seja do Paraguai e da Argentina, como também do Uruguai, do Peru, da Bolívia e tantos outros, que buscam procurar termos de residência no Brasil. Estamos dando um passo a mais na regulamentação deste serviço e permitindo que outras demandas possam ser devidamente encaminhadas, para Educação, Saúde ou Assistência Social”, pontuou o secretário.

A Casa do Migrante foi fundada em 2008 através de um termo de cooperação entre Município e Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho, com a finalidade de prestar atendimento aos trabalhadores brasileiros que vivem nos países de fronteira e, atendendo também aos imigrantes dos países vizinhos que residem ou trabalham em Foz do Iguaçu e região, e necessitam de atendimento ou algum tipo de acolhimento social.

O projeto foi denominado “Casa do Trabalhador brasileiro” e está instalado junto à fronteira com Paraguai, localizado à Rua Osvaldo Cruz, (esquina Rua Cassiano Ricardo), no bairro Vila Portes. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

De janeiro deste ano à abril, a Casa do Migrante realizou mais de 2.100 atendimentos, com uma média de 500 atendimentos por mês, entre chamadas por telefone e atendimentos presenciais de pedido de informações, regularização da situação de permanência no país, encaminhamentos à rede SUS, CRAM, CREAS, acolhimentos, pedidos de registros nos Consulados, acordos com o Mercosul, legalização, documentos a refugiados e segunda via de documentos.

Para contato o número de telefone é utilizado nos horários comerciais de funcionamento da Casa do Migrante: (45) 999.973.331.

