ASSEMBLEIA VOTA O ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019 NA SESSÃO PLENÁRIA DE HOJE SEGUNDA-FEIRA (3)

Os deputados começam a apreciar na sessão plenária dessa segunda-feira (3), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o projeto de lei nº 493/2018, referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2019. A previsão orçamentária para o próximo ano será de R$ 57,366 bilhões em receitas. No total, das 1.026 emendas apresentadas pelos deputados, 1.008 foram acatadas, dentre aquelas relativas às despesas, ao texto da proposta, coletivas e programáticas, e passam agora a integrar o projeto enviado pelo Poder Executivo.

Para a educação serão destinados R$ 10,229 bilhões, respeitando a vinculação constitucional de 30% da receita. Já em saúde o governo vai direcionar R$ 3,720 bilhões (12%) e R$ 4,125 bilhões vão para a segurança pública. O relatório ainda aprovou a possibilidade de abertura de crédito adicional por parte do governo de 5% para 7%. A Assembleia Legislativa receberá R$ 748 milhões (3,1%); o Tribunal de Contas do Estado (TCE) R$ 481 milhões (1,9%), o Tribunal de Justiça R$ 2,935 bilhões (9,5%) e o Ministério Público estadual R$ 1,049 bilhão (4,1%).

PECs – Três Propostas de Emenda Constitucional (PEC) serão apreciadas em primeiro turno na segunda-feira. A primeira delas é a PEC nº 4/2016, de autoria da deputada Claudia Pereira (PSC), que acrescenta dispositivos ao artigo 34 da Constituição Estadual, que dispõe sobre direitos dos servidores públicos civis, visando garantir licença de sessenta dias à gestante em caso de óbito fetal e neonatal, sem prejuízo de cargo ou emprego e dos vencimentos e subsídios, e a licença-paternidade de cinco dias na mesma situação.

A PEC nº 1/2018, assinada pelos deputados Ademar Traiano (PSDB), Evandro Araújo (PSC) e Ratinho Junior (PSD), visa alterar o art. 25 da Constituição Estadual, com o objetivo de permitir a constituição de associações municipais no âmbito estadual e regional, em favor da defesa e da promoção do interesse público municipal dos 399 municípios paranaenses, em todas as áreas: aprimoramento de gestão, capacitação técnica, educação, saúde, cultural, social, esportiva, defesa das receitas públicas, além de demandas vinculadas ao desenvolvimento regional.

Já a terceira PEC a ser votada é a de nº 7/2018, que prevê a concessão de licenças maternidade e paternidade a parlamentares. O texto, de autoria da Comissão Executiva da Assembleia, prevê licença de até 180 dias para as mães e de 8 dias para os pais, seja nas situações de gestação e nascimento ou de adoção. Em caso de licença superior a 120 dias, será convocado o deputado ou deputada suplente.

Para ser aprovada, segundo o Regimento Interno da Alep, uma PEC precisa ser submetida a dois turnos de votação, observado o interstício de cinco sessões plenárias entre a primeira e a segunda votação, e receber o voto favorável no mínimo 3/5 dos membros da Assembleia, em ambos os turnos.

Atendimento prioritário

Será votado em primeiro turno o projeto de lei nº 29/2017, da deputada Claudia Pereira (PSC), que amplia a possibilidade de identificação de deficiências nas placas de atendimento prioritário destinados a deficientes físicos, em estabelecimentos públicos ou privados. A iniciativa determina a inserção de símbolos ou descrições das deficiências visual, auditiva, mental múltipla, Síndrome de Down, transtorno de espectro autista e mobilidade reduzida.

De acordo com a autora, o símbolo usado atualmente limita a compreensão de que todos os portadores de deficiências podem utilizar tais filas especiais, cadeiras ou vagas preferenciais ou exclusivas.

Emprego

O projeto de lei nº 324/2015, do deputado Luiz Carlos Martins (PP), que trata da reserva de até 2% das vagas de trabalho para mulheres vítimas da violência doméstica nas empresas prestadoras de serviços ao Poder Público estadual, será votado em redação final. Segundo o texto, as vagas serão destinadas àquelas mulheres que se encontrem sob os efeitos de, pelo menos, uma das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Ainda de acordo com a proposta, a regra vale para as empresas que tenham em seu quadro funcional mais de 200 empregados.

Calendário

Ainda serão apreciados em redação final os projetos de lei que inserem no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná o Dia Estadual do Narrador de Rodeios (PL 137/2016); a Festa da Uva do Município de Antônio Olinto (PL 11/2018); e o Blues Festival de Antonina (PL 83/2018).

Homenagens

Os parlamentares votarão em terceira discussão os projetos de lei nº 82/2018, do deputado Rasca Rodrigues (PODEMOS), que denomina de Rotary Club o viaduto da Rodovia Leopoldo Jacomel (PR-415), localizado em Pinhais; e 473/2018, do deputado Ademar Traiano (PSDB), que denomina de Ladislao Gil Fernandez o trecho da PRC-466, localizado entre os municípios de Ivaiporã e Pitanga. Os projetos que concedem título de utilidade pública à Associação Amor e Vida, de Ivaí (PL 829/2015); e ao Instituto Compartilhar, de Curitiba (PL 140/2018), serão igualmente apreciados em terceiro turno. Já os projetos de nº 247/2018, do deputado Tercílio Turini (PPS), que concede o título de ‘Capital Paranaense Símbolo da Imigração Japonesa’ ao município de Assaí; e nº 438/2018, do deputado Paulo Litro (PSDB), que concede o título de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais de Conselheiro Mairinck, serão votados em primeira discussão.

Prestação de contas

De autoria da Comissão de Tomadas de Contas da Assembleia, o projeto de resolução nº 21/2018, tratando da prestação de contas das despesas dos parlamentares, referentes ao mês de agosto de 2018, será apreciado em primeira discussão.

(Com ALEP)