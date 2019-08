ASSEMBLEIA NO ENEM: 500 VIDEOAULAS NO YOUTUBE PARA TE AJUDAR NA PREPRARAÇÃO

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se aproximam e cada dia é importante para quem está se preparando para fazer a avaliação, que pode garantir o acesso à universidade

Pensando nisso, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), com o apoio da ONG Instituto Educacional Eureka, do Núcleo Regional de Educação de Curitiba da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e da Uninter, criou o projeto “Assembleia No Enem”, que foi desenvolvido pela Diretoria de Comunicação da Alep. O projeto, que entre outras atividades, disponibiliza videoaulas para a preparação dos estudantes. Já são mais de 500 aulas publicadas no canal do Youtube do legislativo sobre todos os conteúdos exigidos nas provas. As aulas foram gravadas pela equipe da TV Assembleia com os professores do Eureka e podem ser assistidas de qualquer lugar e a qualquer hora. Confira no link: https://bit.ly/2XPpwy1.

A contribuição do Legislativo paranaense para os estudantes não para aí. No site do programa (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia_no_enem/) também estão disponíveis duas apostilas com exercícios de provas anteriores do ENEM. Os arquivos podem ser baixados para que o aluno resolva as questões.

Aulão

E mais uma grande ação do projeto “Assembleia no Enem” será realizada no próximo dia 13, a partir das 8 horas. Um aulão preparatório para o Exame acontece no plenário da Assembleia Legislativa. São esperados mais de 700 estudantes de Curitiba para assistirem às aulas que serão apresentadas pelos professores do Eureka. Os alunos receberão uma apostila atualizada, com novos exercícios que serão resolvidos durante o aulão. Uma grande oportunidade para revisar algum conteúdo e, principalmente, receber dicas para não “cair nas pegadinhas da prova”.

O aulão será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelas redes sociais do Legislativo. Assim, alunos de todos os cantos do país poderão acompanhar.

Redação

O “1º Concurso de Redação”, projeto também desenvolvido pela Diretoria de Comunicação, em parceria com a ONG Instituto Educacional Eureka, a Secretaria de Estado da Educação e o Centro Universitário Internacional (Uninter), é outra marca desse projeto. Ele mobilizou cerca de 50 mil alunos do Ensino Médio das escolas públicas de Curitiba. Estudantes das 132 escolas estaduais da Capital participaram do concurso que abordou o seguinte tema: “Como o cidadão pode participar de maneira efetiva das discussões e da elaboração de projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná?”.

Provas

Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional avalia o desempenho do estudante e ajuda os participantes no acesso à educação superior, financiamento estudantil, desenvolvimento pessoal, além de promover melhorias na educação. O exame é aplicado em dois domingos e tem quatro provas objetivas, com 180 questões, além de uma redação. Neste ano, as provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro.

(Com ALEP)