ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ANUNCIA A COMPOSIÇÃO DAS 26 COMISSÕES PERMANENTES

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) concluiu nesta terça-feira (19) a definição dos integrantes das 26 Comissões Permanentes

“A definição das comissões é imprescindível para o andamento dos trabalhos legislativos, já que as comissões são responsáveis por analisar os projetos que tramitam na Casa”, ressaltou o diretor Legislativo, Dylliardi Alessi. “Comissões como a de Fiscalização da Alep, por exemplo, que é a responsável por analisar as contas do governo e licitações”, observou.

De acordo com Dylliardi, já são quase 80 projetos apresentados por deputados, que a partir de agora seguirão o rito nas comissões para que possam ser votados em plenário. “Além de analisar todos os projetos que tramitam na Casa, as comissões atuam em busca das demandas sociais, realizando audiências públicas e debates pertinentes a cada tema de atuação”.

Essas comissões têm caráter técnico-legislativo, ou seja, especializado, e fazem parte da estrutura institucional da Casa. O número de comissões está previsto no Regimento Interno da ALEP e elas atuam sobre determinada área de interesse coletivo. São compostas por sete membros cada uma, com exceção da Comissão Executiva – representada pelo presidente, deputado Ademar Traiano (PSDB); 1º secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB); e 2º secretário, deputado Gilson de Souza (PSC) –; além da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), que é composta por 13 membros.

Constituição e Justiça

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) está formalizada desde o dia 12. Veja quem faz parte da CCJ: Presidente – deputado Fernando Francischini (PSL); e vice-presidente – deputado Marcio Pacheco (PDT). Membros titulares: Maria Victória (PP), Delegado Jacovós (PR), Tião Medeiros (PTB), Tadeu Veneri (PT), Homero Marchese (PROS), Nelson Justus (DEM), Evandro Araújo (PSC), Paulo Litro (PSDB), Hussein Bakri (PSD), Tiago Amaral (PSB) e Cristina Silvestri (PPS). Membros suplentes: Luiz Carlos Martins (PP), Alexandre Amaro (PRB), Emerson Bacil (PSL), Luiz Fernando Guerra (PSL), Professor Lemos (PT), Soldado Fruet (PROS), Anibelli Neto (MDB), Mabel Canto (PSC), Dr. Batista (PMN), Soldado Adriano José (PV), Delegado Recalcatti (PSD), Artagão Júnior (PSB) e Douglas Fabrício (PPS).

Confira quais são as demais Comissões Permanentes e seus membros: http://www.alep.pr.gov.br/divulgacao/noticias/assembleia-legislativa-anuncia-a-composicao-das-26-comissoes-permanentes

(Com ALEP)