ASSEMBLEIA INICIA CREDENCIAMENTO DA IMPRENSA PARA A POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

Os profissionais de comunicação – jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas – interessados em fazer a cobertura da cerimônia de posse dos deputados estaduais eleitos na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) deverão providenciar o credenciamento

No próximo dia 1º de fevereiro, a partir das 14h15, deverão providenciar o credenciamento junto ao Poder Legislativo para que possam ter acesso ao Comitê de Imprensa, localizado nos fundos do Plenário da Alep. No período de 23 a 29 de janeiro, os profissionais deverão realizar o credenciamento no site da Assembleia Legislativa (alep.pr.gov.br).

As credenciais deverão ser retiradas junto à Diretoria de Comunicação da Alep, no 2º andar do edifício da Administração da Casa, nos dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 18h, mediante identificação documental.

Profissionais de veículos do interior do estado, que não tenham correspondentes em Curitiba, poderão fazer a retirada das credenciais no próprio dia da posse (1º), a partir das 9 horas, junto à Diretoria de Comunicação – também mediante apresentação de documentos pessoais.

Para que todos tenham condições de trabalho e em função da demanda e de limites do espaço físico, o número de credenciais será limitado.

Durante a cerimônia de posse o acesso ao Plenário será autorizado apenas a fotógrafos oficiais da Assembleia e cinegrafistas (um profissional por emissora de televisão). Não será permitida a entrada de fotógrafos de veículos de comunicação ou assessores de imprensa dos parlamentares.

As credenciais para a cerimônia de posse serão específicas somente para o evento. Outras credenciais fornecidas pela Alep, como para a cobertura das atividades cotidianas do Legislativo, não serão válidas para o dia da posse.

O acesso ao Plenário da Alep, por força de disposição regimental, requer traje passeio completo.

Por fim, lembramos que a solenidade de posse será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo Facebook, da mesma forma que disponibilizaremos farto material fotográfico, via Flickr e o vídeo na íntegra da posse no canal do Youtube da Assembleia, além de noticiário no site oficial.

Novas orientações sobre a cobertura da cerimônia serão noticiadas no site da Assembleia Legislativa do Paraná.

(Com ALEP)