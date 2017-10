Assaltantes quebram parede e invadem banco no centro

Assaltantes invadiram uma agência bancária em Foz do Iguaçu na madrugada desta segunda-feira (30). Para entrar no local, os criminosos quebraram a parede e uma janela que fica no estacionamento do banco.

O caso foi registrado no Banco Santander, localizado na Rua Quintino Bocaíuva, esquina com a Avenida Juscelino Kubitschek, no Centro. A polícia trabalha para encontrar pistas dos assaltantas.

Os criminosos não conseguiram levar dinheiro, apenas três revólveres de calibre 38, munições e coletes balísticos dos seguranças da agência. Essa não é a primeira vez que o local é invandido.

Com Portal da Cidade