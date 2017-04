Asistencia financiera y seguridad: el Gobierno pone límites a la ayuda La Casa Rosada avalar

En conversaciones telefónicas, funcionarios del Gobierno nacional y de Santa Cruz acordaron bajar el nivel de confrontación pública para intentar enfriar la tensión que llegó a su punto máximo hasta el momento en la madrugada del sábado, en las puertas de la residencia de Alicia Kirchner. Aun así, dirigentes macristas expresaban anoche su disgusto con los dichos de la gobernadora y le ponían límites a la asistencia económica y en seguridad frente a la crisis de la provincia, a la vez que volvieron a descartar una eventual intervención.

“Han destruido la provincia, el gasto público es insostenible. No podemos pagar ese desastre cuando hay problemas en todo el país”, dijo a Clarín un funcionario del Gabinete. Rogelio Frigerio -ministro del Interior- habló por teléfono con Alicia Kirchner y el vicegobernador Pablo González. También el vice de esa cartera, Sebastián García de Luca, mantuvo contactos con Juan Donnini, ministro de Economía de Santa Cruz. “Algún adelanto puede haber, no está claro el monto, pero no podemos financiar el déficit crónico. Tienen que hacer reformas que no han hecho”, advirtieron en Interior.

Ante las declaraciones de la gobernadora, que aseguró ser víctima de una “persecución política”, y de Cristina Kirchner, que acusó al macrismo de “ahogar financiera y económicamente” a Santa Cruz, desde el Gobierno nacional insistieron en enumerar las transferencias de fondos que estimaron en unos $ 20 mil millones de pesos entre 2016 y 2017, en concepto de coparticipación. A su vez, hubo adelantos financieros este año por unos $ 1.435 millones y todos los meses giraron $ 300 millones -luego devueltos- por el mismo ítem. “Si hubiésemos actuado como hacían ellos, estarían en una situación todavía más compleja: la provincia hubiera colapsado a mitad del año pasado”, dijo un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Funcionarios nacionales y provinciales, en mayo del año pasado en Córdoba.

La línea de negociaciones se mantendrá abierta. Por el momento, el Gobierno nacional mostró “voluntad para que si están los papeles salga lo antes posible” el crédito de $ 900 millones gestionado por Santa Cruz. “La provincia está fundida. Tienen que salir a tomar deuda, pero en la medida que no se ordenen es difícil que el mercado confíe”, estimó un funcionario de Interior.

En esa cartera difundieron números del crecimiento del empleo público en los últimos años: un 50% de 2010 a 2016, una planta que supera el doble del promedio de empleados por habitante y un déficit financiero del 17% del gasto. “La provincia pasó de un equilibrio fiscal en 2007 a un déficit de más de $ 5 mil millones en 2017. Esto no es responsabilidad de la gestión nacional sino de una pésima gestión en la provincia”, había apuntado Frigerio temprano, por radio Mitre. El ministro descartó la intervención: “No lo estamos evaluando”.

A su vez, el Gobierno avisó que por el momento no enviará más efectivos de las fuerzas federales sino que reubicará los que ya están en la zona, como sucedió en la madrugada del sábado con agentes de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, ante el pedido de Santa Cruz. “Tiene que quedar claro que se trata de remedios institucionales de excepción, que deben ser pedidos por los gobiernos locales”, aseguró Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

