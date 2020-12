AS MORTES QUE MARCARAM A DÉCADA

O fim de 2020 marca, também, o encerramento de uma década marcada por agitações políticas, sociais e culturais. Das ruas cheias da Primavera Árabe, em 2011, às metrópoles mundiais vazias em função da pandemia, em 2020, o mundo viveu dez anos de intensa transformação. Para relembrar as tragédias, os momentos inspiradores, imagens que entraram para a história:

Elizabeth Taylor – 23.mar.2011

A atriz Elizabeth Taylor, vencedora de dois Oscar, durante uma passagem por Las Vegas (foto: REUTERS)

Estrela de filmes como “Cleópatra” e “Quem Tem Medo de Virginia Woolf?”, a atriz, vencedora de dois Oscars, morreu aos 79 anos, em Los Angeles, na Califórnia.

Osama bin Laden – 1º.mai.2011

O terrorista Osama bin Laden, da Al Qaeda, falando para seus seguidores – (foto: AFP)

Uma operação dos Seals, tropa de elite dos EUA, localizou e matou o responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001 e líder da Al Qaeda num complexo na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Vivia a poucos metros de bases militares do país.

Amy Winehouse – 23.jul.2011

A cantora britânica Amy Winehouse se apresentando no festival de Glastonbury em 2008 (foto: Luke MacGregor)

A cantora, do hit “Rehab”, foi encontrada morta, aos 27, em sua casa em Londres. Segundo laudo, ela teve uma morte acidental por excesso de álcool.

Steve Jobs – 5.out.2011

O fundador da Apple, Steve Jobs apresentando o iPhone 4 para o mercado (foto: Ryan Anson)

O fundador da Apple faleceu em Palo Alto, na Califórnia. O empresário, que lutava contra um câncer pancreático raro desde 2004, tinha 56 anos.

Muammar al-Gaddafi – 20.out.2011

O ditador Muammar Gaddafi discursa para aliados em Tripoli, na Líbia, em meio à crise política no país (foto: Ahmed Jadallah)

Gaddafi foi morto por rebeldes que o encurralaram em Sirte, sua cidade natal, durante a rebelião que pôs fim ao seu regime de 42 anos. Foi filmado sendo torturado e depois teve o corpo ensanguentado exposto, num último ato de humilhação.

Hugo Chávez – 5.mar.2013

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, durante visita ao Palácio do Planalto, em 2011 (foto: Alan Marques)

Presidente da Venezuela por 14 anos e um dos mais influentes e controversos líderes latino-americanos, faleceu aos 58 anos em decorrência de um câncer na região pélvica.

Margaret Thatcher – 8.abr.2013

A ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher foi uma das muitas figuras poderosas da história ( Getty Images)



A “Dama de Ferro” que governou o Reino Unido por 11 anos morreu em Londres, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Famosa pela defesa de ideias liberais na economia e por ter liderado o país na Guerra das Malvinas, tinha 87 anos.

Nelson Mandela – 5.dez.2013

Foto de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e principal voz contra o Apartheid (foto: Debbie Yazbek)

Líder da resistência pacífica contra o regime de segregação racial do apartheid na África do Sul e vencedor do Nobel da Paz, morreu aos 95 anos, em Johannesburgo, após passar três meses internado para tratar de uma infecção pulmonar.

Gabriel García Márquez – 17.abr.2014

O colombiano Gabriel García Márquez, autor, jornalista e roteirista foi figura-chave na história e política latino-americanas (foto: Peter Bade)



Autor de “Cem Anos de Solidão” e “O Amor nos Tempos do Cólera”, o escritor e jornalista colombiano morreu aos 87 anos, na Cidade do México. O vencedor do Nobel de Literatura teve uma pneumonia.

David Bowie – 10.jan.2016

O músico inglês David Bowie durante apresentação no programa “The Tonight Show with Jay Leno”, da rede NBC (foto: Paul Drinkwater)

O músico, autor de hits como “Starman” e “Heroes”, morreu aos 69 anos, em seu apartamento em Nova York, vítima de câncer no fígado.

Fidel Castro – 25.nov.2016

Fidel Castro durante um evento de promoção do seu livro de memórias ‘Guerrilheiro do Tempo’, no Centro de Convenções em Havana (foto: AFP)

Líder da Revolução Cubana, o ditador morreu em Havana, aos 90 anos, de causas naturais. Ele governou Cuba por 57 anos, até 2008.

Diego Maradona – 25.nov.2020

O jogador Diego Armando Maradona beija taça, após a seleção da Argentina conquistar o título de campeão mundial ao vencer a Alemanha por 3 a 2, na Copa do Mundo do México de 1986 (foto: AFP)

O craque que levou praticamente sozinho a Argentina a vencer a Copa do Mundo de 1986 faleceu em Tigre, cidade vizinha de Buenos Aires, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.