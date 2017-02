AS FARC MIGRAM PARA A PAZ

Cada capítulo do processo de paz da Colômbia se reveste de um discurso épico. Nestes quatros anos, a cada cessar-fogo houve quem dissesse que “os fuzis se calaram”. O romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, foi evocado o mesmo número de vezes que Mauricio Babilonia teve que soltar as borboletas amarelas, a cada vislumbre de que meio século de guerra se aproximava do fim.

Os colombianos, como escreveu o Nobel, conseguiram em mais de uma ocasião uma segunda chance sobre a Terra. E a “horrível noite”, como se lê no hino nacional, já cessou em várias ocasiões. A implementação do acordo com a guerrilha FARC começa a ser escrita com essa mesma liturgia. Mais de 6.000 guerrilheiros abandonam seus acampamentos na Colômbia profunda a caminho da vida civil, numa espécie de migração que já ficou conhecida como “A Última Marcha das FARC”.

A guerrilha passou os últimos cinco meses em áreas oficialmente denominadas como pontos de pré-agrupamento; de maneira oficiosa: acampamentos de paz. Nesses territórios esperaram que o Governo de Juan Manuel Santos aprovasse por trâmite parlamentar parte dos acordos pactuados em Havana. E cumpriram sua palavra de que a implementação só começaria quando a Lei de Anistiaestivesse vigente.

Nesse período não importou o calendário estipulado nos textos. O Dia D,1º. de dezembro de 2016, só serviu como lembrete na agenda. Em 6 de dezembro nenhum guerrilheiro se mexeu de onde estava. Dois meses depois, as FARC já estão concentradas na maioria das 26 áreas de transição – seu lar até 1º. de junho, provavelmente.

Entre sábado passado e esta quinta-feira estão programadas 36 operações para a transferência de 6.300 guerrilheiros em toda a Colômbia. No caminho até esses territórios, a poucos quilômetros dos locais onde se encontravam, cada frente, coluna e bloco da guerrilha foi acompanhado em corredores humanitários pelo Mecanismo de Monitoramento e Verificação, composto pelo Governo, as FARC e a ONU.

Para o deslocamento por terra foram usados 450 veículos 4×4, 200 vans, 120 caminhões, 100 ônibus, 80 carros, 35 mulas de carga e 10 tratores, além de terem sido oferecidas entre 10.000 e 15.000 refeições, segundo dados de Carlos Córdoba, gerente das zonas de transição.

Os milicianos que colaboraram com a guerrilha nestes anos de guerra terão que se registrar nessas áreas, mas não será obrigatório que vivam nelas. Por enquanto, o Governo não especificou quantos são. Tampouco se sabe quantos detentos indultados decidirão viajar a esses acampamentos temporários, nem quantos não anistiáveis esperarão para ser julgados pela Justiça Especial nesses mesmos territórios.

A Colômbia aprendeu que além do confronto dialético da negociação haveria os problemas da sua implementação. Através das suas redes sociais, as FARC — do comandante Rodrigo Londoño a guerrilheiros rasos com dotes tecnológicos — tentaram viralizar cada um dos entraves logísticos que atrasaram o cumprimento do acordo: imagens de veículos atolados no barro das vias de acesso às áreas de transição; comida podre ou em mau estado para alimentar a guerrilha; dificuldades como os aluguéis dos terrenos, porque alguns camponeses se negavam a ceder suas terras e porque outros, como contou em mais de uma ocasião Sergio Jaramillo, chefe do Alto Comissariado da Paz, pediam o dobro ou o triplo do que valem seus imóveis.

Com El País