“AS EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO LATINO-AMERICANA SÃO AFETADAS POR UM PROCESSO DE DESEMPREGO ECONÔMICO”

O diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na América Latina e no Caribe destaca a relação entre desigualdade e governança como um diagnóstico para enfrentar os desafios da região

A América Latina está passando por uma fase de apreensão . As crises políticas na região, os protestos, as demandas por mudanças e as demandas dos cidadãos vêm mostrando fraquezas estruturais há meses e forçando alguns governos a se olharem no espelho. Por trás dessas turbulências, que ocorreram quase paralelamente, embora respondam a diferentes especificidades, existe uma premissa comum: a desigualdade. Mas a brecha social, de alguma forma, estava sempre lá. Então você pode perguntar, por que agora? Luis Felipe López-Calva , diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) , acredita que, antes de tudo, “a relação entre governança e desigualdade deve ser melhor compreendida”.

O economista mexicano, que apresenta o relatório anual sobre desenvolvimento humano preparado pela agência das Nações Unidas na segunda-feira em Bogotá, enfatiza a importância desse vínculo nas conversas com o EL PAÍS, já que “a relação entre desigualdade e governança pode gerar isso”. tipo de processos de muito conflito e, eventualmente, infelizmente, de violência “. Na sua opinião, existem três fatores de estresse. “Do ponto de vista econômico, a desaceleração”. Este é o ponto de partida que incentivou, por exemplo, protestos no Chile, na Colômbia e, em certa medida, no Equador. “A economia latino-americana teve um processo muito importante de crescimento para os padrões latino-americanos”, argumenta. “A pobreza monetária foi reduzida de 44% para 24%, de acordo com dados do Banco Mundial. Não é uma conquista menor. E agora as crescentes expectativas da população latino-americana são afetadas por um processo de desemprego econômico. Sem recessão, mas desaceleração. A pobreza multidimensional, com mais de 30% da população, foi bastante reduzida, mas os desafios são muito grandes. Esse processo que a América Latina teve que seguir para se tornar uma sociedade forte e de classe média é interrompido “.

A tempestade econômica expõe a região e a torna mais vulnerável a fenômenos como a migração. A Colômbia, especificamente, aplicou uma política de portas abertas ao êxodo dos venezuelanos . Milhões de pessoas fogem do regime de Nicolás Maduro e, no país vizinho, mais de 1,5 já foram instalados, nos dois sentidos. “Não esperávamos que os fluxos migratórios crescessem na região da maneira como estão, o que é uma maneira extrema pela qual as pessoas processam sua discordância com a governança. Em muitos casos, por razões de violência, fatores econômicos ou econômicos. Por motivos aspiracionais, as pessoas simplesmente decidem que precisam se mudar. Esse é um segundo aspecto que também gera tensão social “, reflete López-Calva, que acrescenta um terceiro elemento:” É a questão ambiental.os incêndios na Amazônia , a Chiquitanía na Bolívia e um furacão de tamanho incomum no caso das Bahamas . Essa situação exige que a governança responda de maneira eficaz “.

“Quando falamos de governança”, continua o chefe do PNUD para a América Latina, “estamos falando de acordos entre atores”. “E existem dois acordos básicos: políticas públicas, como saúde, educação e infraestrutura, e acordos sobre as regras do jogo, sobre como mudamos o governo, como votamos”. “A desigualdade pode afetar a capacidade desses atores de estar nessa mesa. No Chile, é muito interessante ver que após as mobilizações, o governo responde dizendo ‘aqui está um novo pacote de políticas’. Mas os cidadãos dizem que não, isso não é suficiente e deseja uma mudança nas regras do jogo. É por isso que temos que relacionar desigualdade com governança “.

De qualquer forma, de acordo com este funcionário das Nações Unidas, “é muito importante diferenciar os processos que estão ocorrendo”. Ou seja, o que aconteceu no Chile , no Equador não é o mesmoé o que acontece na Colômbia, embora sempre haja diretrizes comuns. “O aspecto aspiracional é importante, pois as aspirações de muitos grupos não são satisfeitas. Vamos examinar o caso da violência, por exemplo. A América Latina e o Caribe têm 8% da população global, mas em Ao mesmo tempo, 36% das mortes violentas em todo o mundo. Quatorze dos 20 países mais violentos estão em nossa região e é algo a que a sociedade precisa reagir. Segundo o mais recente Latinobarômetro, mais de 75% dos cidadãos disseram que o sistema político está a serviço dos mais poderosos. Estamos falando de que a desigualdade minou a confiança nas instituições. E, portanto, a capacidade das instituições de processar esses acordos “, afirma López-Calva. E corrupção, é claro,

Portanto, ele enfatiza: “devemos recuperar a noção básica de legitimidade”. E para isso, talvez a América Latina tenha que ir mais longe no fortalecimento dos controles do poder. “Existe um poder centralizado muito forte e controles fracos para esse poder centralizado, o que dificulta a construção de acordos. Existem outras democracias que buscam legitimidade não apenas nas pesquisas, mas também na maneira como os acordos são construídos”. A prestação de contas é o primeiro passo. Mas, acima de tudo, de acordo com o funcionário do PNUD , trata-se de aprofundar a relação entre desigualdade e boa governança. Uma questão que tem a ver com todos os desafios da região e dos quais, em grande medida, dependem futuras oportunidades.

(El País)