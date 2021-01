AS DIMENSÕES DO AMOR DE DEUS

Deus ajuda-os a parar para refletirmos sobre seu amor multidimensional por nós.

Versículo do dia: “…peço que […] vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo”

(Efésios 3:18)

Leitura bíblica recomendada: Efésios 3:16-21.

Deitada, prendi a respiração ao clique da máquina. Eu conhecia muitos que já tinham feito ressonância magnética, mas, para uma claustrofóbica como eu, a experiência exigia concentração em algo ou Alguém muito maior do que eu mesma.

Em minha mente, a frase das Escrituras: “a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo” (Efésios 3:18), se movia no ritmo do zumbido da máquina. Em sua oração pela igreja de Éfeso, Paulo descreveu quatro dimensões do amor de Deus para destacar os parâmetros infinitos de Seu amor e presença.

Minha posição lá deitada dava uma nova imagem ao meu entendimento. Largura: os 15 cm de cada lado onde meus braços se espremiam dentro do tubo;

Comprimento: a distância entre as duas aberturas do cilindro, estendendo-se da minha cabeça aos meus pés;

Altura: os 15 cm do meu nariz ao “teto” do tubo;

Profundidade: o suporte do tubo fixo ao piso que me sustentava. Quatro dimensões que ilustravam a presença de Deus me cercando e me segurando no tubo de ressonância — e em todas as circunstâncias da vida.

O amor de Deus está por todos os lados. Largura: Ele estende os braços para alcançar as pessoas de todos os lugares. Comprimento: Seu amor é infinito. Altura: Ele nos eleva. Profundidade: Ele nos ampara em todas as situações. Nada pode nos separar Dele! (ROMANOS 8:38,39).

Que situações fazem você questionar sobre o amor de Deus? Como você opta por confiar nele?

OREMOS: Senhor Deus, muito obrigado pelo seu infinito amor e pelo melhor lugar que poderia estar: em Cristo! Obrigado porque nada neste mundo é melhor do que andar lado a lado com o Senhor e aprender de Deus. Ajuda-me a crer e permanecer na presença de Jesus todos os dias da minha vida e assim saberei que todo o resto estará bem. Fica comigo hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém!

(Com Elisa Morgan)