ARTE, CIRCO E MAGIA: FESTIVAL ANIMA O FIM DE SEMANA NO GRAMADÃO

Centenas de pessoas foram ao Gramadão, nas tardes e noites de sábado (7) e domingo (8), para aproveitar gratuitamente a programação musical e artística do 1º Festival de Arte e Circo. O tempo instável, principalmente no sábado, não foi páreo para a animação dos turistas e iguaçuenses que passaram pelo local. “A comunidade com certeza apoia essa iniciativa”, disse Hemerson Horst, um dos moradores de Foz que, com a família, curtiu o fim de semana na Vila A.

No sábado, o público pôde participar de oficinas que ensinaram movimentos e possibilitaram experimentar a emoção de voar segurando o trapézio. A instrução e segurança foram garantidas pelos profissionais da Escola Internacional de Circo (Circocan) – que coordena as atividades. Em seguida, no palco da concha acústica, as bandas RockAvengers, de Curitiba, e Soulmates, de Foz, levaram muito rock e blues ao público, que, mesmo sob chuva intermitente, não arredou o pé e ouviu grandes clássicos da música estrangeira e brasileira.

Entre os músicos, “gente nossa”, como o guitarrista Daniel Reis, da Divisão de Imagem Institucional (CSII.GB), e o tecladista e vocalista Romeu de Bruns, da Divisão de Imprensa (CSIM.GB) – ambos da Soulmates.

No domingo, com o tempo mais firme, o público compareceu em maior número e pôde curtir a magia do circo a céu aberto. Além das oficinas de trapézio, também houve apresentações no tecido e na lira, acrobacias de solo, malabares, dança e até mesmo a performance de um mágico que, com intervenções de hipnose e truques diversos, encantou quem foi ao Gramadão.

“Achei muito legal e as crianças adoraram o atendimento e educação da equipe organizadora”, disse a iguaçuense Karina Rolon. “Voltaremos novamente, com mais gente.” Paulo Cordeiro, outro morador local, concorda. “[O festival] Diverte não somente as crianças, mas também adultos de todas as idades.”

O evento é uma iniciativa da Itaipu, em parceria com a Rede Paranaense de Comunicação (RPC), e continua até o dia 28. Na programação, oficinas de circo, de quarta-feira a domingo, e apresentações musicais e circenses no fim de semana. Todas as atrações são gratuitas e abertas para a comunidade.

As oficinas de circo têm a monitoria especializada da Circocan e podem ser praticadas por crianças a partir de cinco anos e adultos de todas as idades, sem necessidade de experiência. Desde o início do festival, no fim de dezembro, mais de 300 pessoas já passaram pelo trapézio voador.

Com JIE ITAIPU