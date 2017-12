ARGENTINOS FAZEM BARULHO CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Onda de protestos contra um dos principais projetos do governo Mauricio Macri culmina em suspensão de sessão no Congresso. Reforma afetará 17 milhões de pessoas.

A Argentina enfrenta uma onda de protestos contra a reforma da previdência. Há semanas os argentinos saem às ruas contra a proposta apresentada pelo governo Mauricio Macri e, nesta quinta-feira (14/12), os manifestantes conseguiram interromper a votação do projeto.

Durante quatro horas, policiais e manifestantes travaram uma batalha na praça diante do Congresso em Buenos Aires. Os manifestantes tentaram romper as barreiras que isolavam o prédio e foram impedidos por policiais com balas de borracha e gás lacrimogêneo. Em resposta, o grupo arremessou pedras e incendiou lixeiras.

Oposicionistas e sindicalistas entraram em confronto com forças de segurança em vias próximas ao Congresso

Dentro do Congresso também houve distúrbios. Após deputados da oposição e governistas trocarem insultos, a sessão para a votação da reforma foi encerrada pelo presidente da Câmara, Emilio Monzó. O governo teve ainda dificuldade de conseguir o quórum necessário para a votação.

Mesmo após o término da sessão, os confrontos entre manifestantes e polícia do lado de fora continuou. A violência deixou pelo menos 30 feridos.

A reforma da previdência faz parte de uma série de mudanças lançadas pelo governo Macri para reduzir o elevado déficit argentino. Ao assumir o poder, em dezembro de 2015, o presidente prometeu cortar gastos os excessivos e reavivar a economia do país.

