ARGENTINA ESCOLHE SUAS 7 MARAVILHAS NATURAIS

Um ano, é o tempo que levará o processo de escolha das 7 Maravilhas Naturais Argentinas, uma campanha lançada pela New 7 Wonders e cujo resultado será conhecido em abril de 2019 após uma votação pública.O cerro Fitz Roy (foto principal desta matéria), no Parque Nacional Los Glaciares, é uma das maravilhas mais votadas no site.

O objetivo dessa ação é criar consciência sobre a conservação das belezas naturais do país por meio da seleção de 7 ícones naturais. “Queremos fazer história juntos, criar entre os argentinos uma memória nacional e global a respeito do nosso patrimônio. Por isso, convidamos todos a participarem da escolha dos nossos símbolos naturais, da nossa identidade nacional, de uma forma democrática e massiva”, disse Carlos Vetere, CEO de 7 Maravilhas Argentinas.

A partir de agora e até 7 de junho estará aberta a etapa de nominação, para criar uma lista de mais de 200 lugares naturais. Depois ocorrerão os diversos processos de votação. De 7 de junho a 21 de agosto serão definidos os 77 lugares pré-finalistas e depois um painel de especialistas selecionará os 28 finalistas. Em setembro será iniciada a segunda etapa de votação e em abril de 2019 serão divulgados os vencedores.

O lançamento da campanha aconteceu no Salão Dourado da Casa da Cultura. Estavam presentes Jean Paul de la Fuente, diretor comercial de New7Wonders; Carlos Vetere, CEO de 7 Maravillas Argentinas; e autoridades provinciais de turismo.

Vale lembrar que a campanha mundial “New 7 Wonders of Nature” (As Novas 7 Maravilhas Naturais do Mundo), que aconteceu em 2011, é o antecedente global do que acontecerá agora na Argentina.

Naquele momento, as Cataratas do Iguaçu, na província de Misiones, foram uma das 7 maravilhas selecionadas. Por essa razão o lugar não participa desta campanha.

Como Participar?

Etapa de nominação. O site da campanha, www.7mar.com.ar, apresenta uma lista de maravilhas naturais da Argentina à qual o participante poderá acrescentar um novo lugar natural. Para isso é preciso carregar uma foto, o nome do lugar e uma descrição curta.

Cada participante pode adicionar todos os lugares que desejar e incluí-los nas categorias existentes: Geleiras e Lagos, Mar e Litorais, Desertos, Bosques e Florestas, Montanhas e Serras, Rios e Planícies.

(Com El Clarín)