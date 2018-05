Argentina: BANCO CENTRAL APOSTA FORTE PARA FREAR CORRIDA DO PESO CONTRA O DÓLAR

A estratégia de ‘artilharia’ (a oferta dos US$ 5 bilhões) era pedida por ex-presidentes do Banco Central, entre eles, Martín Redrado. Agora será preciso esperar que a jogada funcione. Uma hora e media após o aparecimento dessa oferta, o dólar no atacado se mantinha abaixo desse preço, em torno de 24,65 pesos.

A pergunta do mercado é se esta é a etapa final da corrida cambial e se chegou a instância do “overshooting”, ou seja, do preço excessivamente alto, a partir do qual se poderia esperar um leve retrocesso até encontrar o valor de equilíbrio (instável). “Uma taxa de 40% e uma desvalorização de 25% em duas semanas freiam qualquer corrida”, dizia uma pessoa que trabalha em uma mesa de dinheiro.

A prova de fogo será na quarta-feira, quando forem entregues os pesos àqueles que não renovarem Lebacs. Alguns acreditam que, com os sinais de taxa e de dólar do BC, o resultado não seria ruim em termos de renovação. Se as taxas para os prazos mais longos subirem um pouco, isso poderia ser um reforço para aliviar a licitação do mês que vem, para não haver outra superterça-feira.

FMI – Um detalhe importante: minutos após a novidade da oferta do BCRA, o Ministério da Fazenda comunicou que o FMI avisou que nesta sexta-feira (18) o caso argentino será tratado formalmente no board.

Esse será o início da conta regressiva para saber se o acordo será rápido, como a Argentina espera que seja.

(Con El Clarín)