Aproximem-se de Deus

“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.”

(Tiago 4:8)

Nosso Deus é vivo e quer habitar no nosso coração. Mas para que Ele permaneça em nosso meio é importante que tenhamos uma mudança de postura.

Deus não pode habitar no coração de quem se compraz na mentira ou vive em pecado. Por isso, é necessário nos afastemos das práticas pecaminosas e que nos dediquemos em fé.

O “Reino de Deus é tomado por esforço” e o primeiro passo é limparmos o nosso coração.

O Apóstolo Tiago nos mostra a importância de purificarmos o nosso coração para nos aproximarmos do Pai. Tiago diz aos pecadores para limpar as mãos, isto nos indica que precisamos rever os nossos atos. Devemos voltar as nossas mãos para a prática das boas obras, nossas atitudes devem condizer com o que cremos.

Outro destaque é a importância de purificarmos os nossos corações. Purificar o coração é ter a fé em Cristo consolidada. Quando meditamos e ouvimos a Palavra de Deus, todas as impurezas da dúvida vão embora.

Ao fortalecemos a nossa fé, o nosso coração passa a estar voltado apenas para Cristo, já não há mais espaço para uma mente dividida. Essa mudança de postura proposta pelo Apóstolo traz resultado: nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós!

Deus nos ama e quer estar conosco, mas é necessário mudança de postura para que sejamos preenchidos pelo Seu poder.

Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês!

– Examine-se a si mesmo, analise o seu testemunho. Identifique as áreas em que pode mudar de atitude.

– Busque ao Senhor em oração. Peça perdão a Deus pelas atitudes que não provêm dele.

– Leia a Bíblia. Esta é a melhor maneira de fortalecer a sua fé e purificar o seu coração.

OREMOS: Senhor, quero e preciso me aproximar mais de Ti! Molda o meu coração, afasta as dúvidas da minha mente.

Quero e preciso andar nos Teus caminhos e ser transformado, entrego o meu coração a Ti.

Preencha-me com o Teu poder e favor. Em nome de Jesus, amém!