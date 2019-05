APROVADOS EM CONCURSO DA PREFEITURA TÊM ATÉ HOJE PARA SE APRESENTAR

Das 204 pessoas convocadas, 39 ainda não compareceram a Diretoria de Gestão de Pessoas

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu está convocando os candidatos aprovados nos últimos concursos a se apresentarem a Diretoria de Gestão de Pessoas até segunda-feira, dia 13 de maio.

Dos 204 candidatos aprovados em diversas áreas, 39 ainda não entregaram a documentação ao setor de Gestão de Pessoas, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº280, anexo a sede da Prefeitura. O chamamento destes profissionais foi publicado no Diário Oficial do Município nº 3584, no dia 30 de abril, e pode ser consultado através do site da Prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Administração, faltam se apresentar os candidatos aprovados para os cargos de psicólogo (1), assistente social (1), auxiliar de enfermagem (12), técnico em segurança do trabalho (1), engenheiro civil (1), agente administrativo (6), enfermeiro (4), enfermeiro do trabalho (1) e médico da família (12).

Os documentos necessários para habilitação do cargo também estão discriminados no edital, e incluem Carteira de Identidade; CPF; Número de Identificação Social PIS/PASEP; Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral atualizada; foto 3×4 colorida e recente; Certificado de Reservista ou documento equivalente (original e cópia); Comprovante de endereço atualizado (últimos 30 dias da convocação), entre outros.

Após a apresentação dos documentos, são agendados os exames admissionais.

Mais informações pelo telefone: 2105-1482.

(Com AMN)