APREENDIDOS MAIS DE 230 QUILOS DE COCAÍNA NA BR-277, ENTRE FOZ E SANTA TEREZINHA

PRF localizou a cocaína no fundo falso de um caminhão. O motorista e um auxiliar foram presos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 238,5 quilos de cocaína no fundo falso de um caminhão no fim da tarde desta sexta-feira (27), na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná.

Correção: Inicialmente, a PRF informou que foram encontrados mais de 150 quilos da droga, mas ainda estava fazendo a pesagem do total apreendido.

O motorista, de 52 anos, e um auxiliar, de 42 anos, foram presos e levados para a Polícia Federal (PF). De acordo com depoimento do motorista, o caminhão saiu de Foz do Iguaçu, também no oeste do estado, e tinha como destino Santa Adélia (SP).

A abordagem ocorreu no posto de fiscalização da PRF entre Foz do Iguaçu e Santa Terezinha. Os policiais disseram que desconfiaram de alterações feitas no espaço de carga do caminhão, que transportava ácido bórico, e encontraram o fundo falso.

Conforme a PRF, havia um rastreador colado a um dos 216 tabletes com a droga.

(Com O Globo)