APREENÇÕES DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU PASSAM DE R$ 5 MILHOES

Volume é 31% maior que o registrado entre janeiro e agosto de 2017, quando foram apreendidos o equivalente a R$ 4 milhões

As apreensões de mercadorias contrabandeadas no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, passaram de US$ 1,2 milhão, o equivalente a R$ 5 milhões de janeiro a agosto.

Segundo a Receita Federal, responsável pela fiscalização das bagagens no terminal da fronteira em conjunto com a Polícia Federal, o volume é 31% maior que o registrado no mesmo período de 2017, quando as apreensões chegaram a pouco mais de R$ 4 milhões.

Entre os principais produtos apreendidos estão eletrônicos e bebidas.

A fiscalização conjunta também tira de circulação drogas escondidas nas bagagens e presas ao corpo dos passageiros.

Saiba como declarar as compras feitas no exterior

Passageiros que fazem compras no Paraguai ou na Argentina e seguem de Foz do Iguaçu para outros destinos devem fazer a declaração de bagagem nas aduanas das pontes da Amizade e Tancredo Neves.

No aeroporto não é mais possível regularizar bens que foram adquiridos no exterior e trazidos para o Brasil sem declaração.

A cota de isenção do imposto de importação via terrestre é de US$ 300 por pessoa. Acima deste valor, a alíquota é de 50% sobre o excedente.

No site na Receita Federal é possível saber a lista de mercadorias e as quantidades permitidas.

(Com G1)