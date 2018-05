APÓS UM MÊS PRESO, LULA LIDERA INTENÇÃO DE VOTOS; SEM ELE BOLSONARO VENCE EM QUASE TODOS OS CENÁRIOS

Números mostram que 49,9% dos entrevistados não acreditam que o Lula (PT) disputará as eleições deste ano. A mais recente pesquisa foi divulgada na noite desta segunda-feira (14).

O ex-presidente Lula, preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril, continua liderando a corrida eleitoral deste ano segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira. No levantamento estimulado (no qual os pesquisadores mencionam o nome dos candidatos) o petista está à frente dos demais concorrentes no primeiro turno com 32,4 % das intenções de voto. Ele é seguido por Jair Bolsonaro (PSL) com 16,7%, Marina Silva (Rede) com 7,6%, Ciro Gomes (PDT) com 5,4% e Geraldo Alckmin (PSDB) com 4%.

Os demais candidatos, dentre eles o presidente Michel Temer (PMDB), não alcançaram 1% da preferência dos eleitores.

Lula também lidera as simulações de segundo turno, vencendo Alckmin (44,9% a 19,6%), Bolsonaro (45,7% a 25,9%), Henrique Meirelles (47,1% a 13,3%), Marina Silva (44,4% a 21%) e Temer (49% a 8,3%).

Em todos os cenários de primeiro turno sem Lula, Bolsonaro assume a ponta, oscilando entre 20,7% e 18,3%, dependendo dos adversários. Também sem o petista, o deputado federal lidera em quase todas as simulações de segundo turno, à exceção de uma possível disputa com Marina Silva e Ciro Gomes, na qual haveria empate técnico (27,2% das intenções de voto para ambos no primeiro caso, e 28,2% a 24,2% no segundo).

A pesquisa também perguntou aos entrevistados o que acham da condenação do ex-presidente: para 51% deles a prisão de Lula é justa. Além disso 49,9% consideram que ele não disputará as eleições, contra 40,8% de pessoas que acreditam que o petista estará no páreo.

O levantamento CNT/MDA foi realizado de 9 a 12 de maio de 2018 (o petista foi preso em 7 de abril) e divulgada pela Confederação Nacional do Transporte.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas 25 unidades federativas de todas as regiões do País, e tem uma margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09430/2018.

(Com El País)