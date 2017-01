APÓS TROCA DE TIROS, SUSPEITOS CAUSAM ACIDENTE COM MORTE NA BR-277

Um homem morreu após um acidente na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu, no início da tarde desta sexta-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a vítima estava foi atingido de frente por outro carro, que vinha no sentido contrário e atravessou o canteiro. Outro ocupante foi socorrido com ferimentos graves.

No automóvel que causou o acidente estavam suspeitos de praticar assaltos na região que haviam trocado tiros com policiais após fugirem da abordagem no posto de fiscalização da PRF na rodovia. A batida aconteceu a cerca de dois quilômetros do local.

Ainda segundo os agentes, apesar de o automóvel ter capotado várias vezes, os ocupantes conseguiram fugir a pé por uma área de mata às margens da BR-277. Buscas foram feitas pela região, e por volta das 16h um dos suspeitos foi preso em Santa Terezinha de Itaipu.

No carro dos fugitivos, que estava com placas clonadas e havia sido roubado em abril de 2016 em Curitiba, foram encontrados coletes a prova de bala, “miguelitos” (pregos retorcidos usados para furar pneus de carros), balaclavas, um adaptador para transformar pistola em submetralhadora e um silenciador.

