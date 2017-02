APÓS TRÊS ANOS, PROFESSOR JOSUÉ DEIXA REITORIA DA UNILA; VICE ASSUME A GESTÃO

Depois de três anos e meio, o professor Josué Modesto dos Passos Subrinho deixa a Reitoria da UNILA e volta para o Sergipe, onde assume a Secretaria da Fazenda do estado. A exoneração do reitor pro tempore foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3) e é retroativa a 27 de janeiro. Em seu lugar, como substituto imediato, assume o vice-reitor Nielsen de Paula Pires.

Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Sergipe, Passos Subrinho tomou posse no dia 30 de julho de 2013, em substituição ao professor Helgio Trindade, com a intenção de “trabalhar com todos aqueles que tiverem disposição de construir o sonho da UNILA”, como disse em seu discurso de posse.

Para ele, sua principal conquista foi a evolução acadêmica da Universidade. Em sua gestão, foram criados 13 novos cursos de graduação, incluindo Medicina, uma antiga reivindicação da comunidade local e regional, licenciaturas e cursos em período noturno, também para atender a demandas locais. Além disso, outros 12 cursos estão aprovados, aguardando liberação de vagas para contratação de docentes por parte do Ministério da Educação. Oito mestrados e um doutorado interinstitucional também fazem parte das conquistas dos últimos anos. Em 2016, a UNILA registrava 2.722 estudantes de graduação inscritos em seus 29 cursos, o que representa um aumento de 287% em relação a 2013.

Dois outros pontos são a execução integral dos orçamentos, a partir de 2014, e o avanço no processo de institucionalização, com a formação de órgãos colegiados – a institucionalização é fundamental para o funcionamento de todas as instâncias deliberativas da Universidade e prepara o caminho para que aconteça a consulta pública de um novo reitor eleito pela comunidade.

Com UNILA