APÓS RECURSO, OGIER BUCHI PODE RETOMAR CAMPANHA PARA O GOVERNO DO PARANÁ, DIZ TRE

Julgamento foi nesta segunda-feira (1º); por 4 votos a 1, candidato do Partido Social Liberal (PSL) conseguiu reverter decisão que o impedia de disputar eleição

O candidato ao governo do Paraná pelo Partido Social Liberal (PSL), Ogier Buchi, poderá retomar a campanha eleitoral após julgamento de recurso pela corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), conforme a assessoria do órgão.

No julgamento desta segunda-feira (1º), os membros da corte permitiram, por 4 votos a 1, que o candidato dispute a eleição com o status de candidatura “indeferida com recurso”.

O G1 tenta contato com Ogier Buchi.

Na sexta-feira (28), o candidato teve a candidatura barrada pelo relator do caso no TRE-PR, Jean Carlo Leeck. Ele também estava impedido de praticar qualquer ato de propaganda ou campanha eleitoral.

Já no domingo (30), o juiz de plantão do TRE-PR atendeu a um mandado de segurança impetrado pela defesa do candidato e suspendeu a decisão liminar da sexta até o julgamento feito pela corte nesta segunda.

O pedido inicial foi feito pela coligação PSL/PTC/Patri. O relator havia entendido como inviável a candidatura dele pela falta de “condição de registrabilidade concernente à regular escolha em convenção, o mesmo se aplicando ao candidato a vice-governador na mesma chapa”.

Conforme a decisão, Buchi havia sido escolhido em convenção do partido para o cargo de governador, mas teve a candidatura impedida por um ato da executiva nacional do PSL.

Mesmo assim, Ogier Buchi se lançou candidato de forma avulsa. Ainda segundo a decisão de sexta, o candidato a vice escolhido em convenção não chegou a requerer o registro de candidatura. Em seu lugar, um filiado ao Patriota fez o pedido de registro.

(Com G1)