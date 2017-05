APÓS PERÍODO DE CHUVA, OPERAÇÃO TAPA-BURACOS VOLTA A OPERAR

A operação tapa-buracos voltou a operar hoje em Foz do Iguaçu, após três dias consecutivos de chuva. Hoje a aplicação foi na Avenida das Cataratas, prejudicada com a chuva da última semana.

O diretor do Departamento de Serviços e Manutenção da Secretaria de Obras, Geraldo Nascimento, explica que o asfalto CBUQ é incompatível com a água, e em caso de chuva o trabalho é comprometido.

“Se a gente usa a massa em dias de chuva, no outro dia o buraco pode estar aberto de novo. O CBUQ vem de São Miguel do Iguaçu, e já chega morno, pronto para aplicar. Se eu autorizar vir a massa e chover, perdemos a massa. Trabalhamos com base na previsão do tempo”, explicou o diretor.

No mês de maio foram aplicadas 350 toneladas de asfalto, maior aplicação dos últimos cinco anos. “Nós estamos trabalhando constantemente, mas pedimos a compreensão da população. A cidade inteira está com buraco e nós estamos fechando o máximo por dia, de acordo com o tempo. Mas, é importante lembrar que a cidade estava abandonada, agora temos que fazer em todos os bairros, esse trabalho será feito aos poucos, mas tratado como prioridade”, enfatiza.

Logística

A população pode solicitar o serviço de tapa-buracos pelo telefone 3521 1718 e 3521 1711. Nos dois ramais o morador passa as informações da rua e em seguida é feito um levantamento para posteriormente a secretaria incluir no cronograma da operação.

Com PMFI