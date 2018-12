APÓS OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO CANCELOU 135 ATOS SINDICAIS

Há 3.400 pedidos de registros parados; Comissão interna analisa 600 processos

O ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, informou nesta 5ª feira (20.dez.2018) que o governo cancelou 135 atos administrativos de sindicatos após a abertura de investigações da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal.

A operação, deflagrada em maio, investiga irregularidades envolvendo a concessão de registros sindicais.

Segundo o ministro, os atos sindicais cancelados pela comissão nesses 2 meses envolvem, por exemplo, aspectos do funcionamento dos sindicatos, como pedidos para alterar a base da categoria e também para ampliar a base territorial.

Ao todo, a comissão interna do ministério recebeu cerca de 600 processos com suspeitas sobre registros sindicais nos últimos meses. Desse total, 304 já foram analisados e tiveram algum tipo de correção, outros 40 seguem sendo investigados.

Um novo relatório, que envolve cerca de 200 processos, deve ser publicado na próxima semana. Até o momento, nenhum registro foi cancelado.

O ministro disse ainda que todos os pedidos de registro de sindicatos estão parados desde que ele assumiu a pasta, em julho. Cerca de 3.400 estão suspensos. “As exceções foram aproximadamente 80 pedidos feitos por medida judicial, que foram cumpridos”, disse.

Ministro do Trabalho diz que será a “Arara Azul”

Vieira de Mello afirmou que não teve contato com ninguém da transição do governo eleito. Segundo o ministro, a transição está sendo feito com algumas áreas específicas da pasta.

“Eu vou ser, como já me disseram, a arara azul, extinto. Não preciso falar nada”, disse.

A partir de 2019, o Ministério do Trabalho será desmembrado e as atribuições da pasta ficarão a cargo dos ministério da Economia, da Justiça e da Cidadania. “O Ministério do Trabalho continua existindo. E amanhã, no futuro, quem sabe, volte a existir”, disse.

(Com Poder360)