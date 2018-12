APÓS MANDATO NA ASSEMBLEIA, SCHIAVENATO QUER MANTER ATUAÇÃO MUNICIPALISTA NA CÂMARA FEDERAL

Sensação de dever cumprido. É assim que o deputado Schiavinato (PP) define seu primeiro e único mandato (2015-2018) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Eleito deputado federal nas eleições de 2018, o parlamentar considera sua passagem pelo Legislativo estadual como positiva, já que atuou como 4º secretário, participando efetivamente da administração da Casa, e apoiou, segundo ele, as grandes decisões em prol do desenvolvimento do estado nos últimos quatro anos.

“Tivemos a oportunidade de, nesse período na Assembleia, apresentar cerca de 200 projetos de lei, sendo que 37 deles foram já aprovados. Considero um bom desempenho. A oportunidade que nos foi dada através do voto e de ter participado do Parlamento como deputado foi muito positiva. Considero que a minha missão na Assembleia Legislativa do Paraná foi cumprida”, afirma Schiavinato.

De acordo com o deputado, a experiência de ter concluído dois mandatos como prefeito do município de Toledo contribuiu com sua atuação na Casa e na base de apoio do Poder Executivo. “Pude interagir e contribuir positivamente com o Governo do Estado, já que tinha experiência com administração pública municipal. Procuramos acolher os municípios e viabilizar, junto ao Executivo, uma quantidade considerável de recursos para os municípios que nós representamos”, disse.

Câmara Federal – Eleito deputado federal para a próxima legislatura (2019-2022), Schiavinato afirma que, em Brasília, irá imprimir em seu futuro mandato a experiência adquirida ao longo do período como deputado estadual. “Com certeza o trabalho na Câmara Federal se iniciará diferente, uma vez que na Assembleia eu tive muitos ensinamentos. Não serei lá um principiante. Garanto que continuaremos trabalhando e representando os municípios, buscando o desenvolvimento regional e mais qualidade de vida para nossa gente”, ressaltou.

Perfil – José Carlos Schiavinato nasceu em Iguaraçu em 1954. Chegou em Toledo em 1979, com apenas 24 anos, junto com sua esposa Marlene. Engenheiro Civil formado na turma de 1977 da Universidade Estadual de Maringá (UEM), atuou como servidor público durante 25 anos. Sua primeira grande oportunidade profissional na cidade ocorreu durante a gestão do então prefeito e ex-deputado estadual Duílio Genari, quando foi secretário de Infraestrutura. Em seguida, foi prefeito de Toledo por duas gestões, de 2005 a 2012.

Exerceu seu primeiro mandado como deputado estadual (2015-2018), para o qual foi eleito com 61.507 votos. Foi eleito Deputado Federal para a próxima legislatura (2019-2022) com 75.540 votos, com votação em 301 municípios, sendo o parlamentar mais votado em 17 deles.

(Com ALEP)