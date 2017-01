APÓS GOVERNO PRENDER LÍDERES, PARTIDO DE ESQUERDA É DESMONTADO NA TURQUIA

Não foram apenas os dois. Outras centenas de membros e militantes da sigla de esquerda foram detidos durante os últimos meses, incluindo os seus principais responsáveis, Selahattin Demirtas e Figen Yüksekdag.

As detenções, inseridas em um contexto político mais amplo, tensionaram o partido, agora ameaçado de desmonte, ao seu limite.

EROSÃO

O governo turco prendeu mais de 40 mil pessoas desde a tentativa frustrada de golpe militar em 15 de julho do ano passado. Segundo o HDP, quase 800 delas fazem parte do partido.

“Esses são indicadores de que o governo quer encerrar os meios democráticos na política“, diz Mihci, um líder no comitê executivo do HDP.

O partido foi criado em 2012 com a proposta de representar as minorias escanteadas pelo governo, como os curdos e os armênios.

Em um movimento análogo ao espanhol Podemos e ao grego Syriza, a sigla empolgou jovens e a classe média, tornando-se a terceira força política da Turquia.

Mas, segundo Mihci, as detenções e a campanha da mídia estatal contra o partido têm erodido seu trabalho.

“Estamos atuando da maneira que é possível, com o poder que sobrou nas nossas mãos, mesmo que nossos membros estejam detidos“, diz. Militantes têm visitado lares em Istambul em campanha contra o referendo constitucional, por exemplo.

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, deve levar a voto nos próximos meses a proposta de transformar a Turquia em um sistema presidencial, em vez de parlamentarista. A medida deve concentrar ainda mais os poderes em suas mãos.

“Quando temos a oportunidade, dizemos que a mudança será ruim“, diz Mihci.

AGRAVO

O HDP conquistou 80 cadeiras no Parlamento nas eleições legislativas de junho de 2015. O número foi reduzido no pleito antecipado de novembro no mesmo ano, indo a 59 assentos (10,6% do total de votos).

Mihci credita o declínio, que deve se agravar, à interferência do governo turco.

“Tínhamos mais oportunidades para nos expor. Sabemos que, se pudermos enviar nossa mensagem, teremos bons resultados“, afirma.

Mas a imagem do HDP também foi desgastada por sua aliança com movimentos curdos, que pedem mais autonomia. A sigla é com frequência acusada de representar apenas os interesses da minoria.

O governo também acusa o HDP de ter laços com o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), considerado uma organização terrorista.

Militantes curdos ligados a outro grupo reivindicaram as explosões em um estádio de Istambul que deixaram 45 mortos em 10 de dezembro.