Após campanhas, denúncias de violências crescem 205% no PR

Levantamento da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social apontou que em fevereiro e março o número de denúncias de violências contra crianças e adolescentes no Paraná aumentou 205%, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O crescimento foi registrado após lançamento da campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas, em fevereiro. Os dados são do Disque 181, canal do Governo do Paraná que recebe notificações de violência ou violação de direitos contra crianças ou adolescentes.

Os tipos de violências com maior aumento nas denúncias, no comparativo entre os dois períodos, foram a negligência (nove vezes mais) e o abuso sexual (oito vezes mais). Os dados mostram ainda que as notificações de exploração sexual triplicaram e os relatos de agressão física dobraram.

A origem das ligações também mudou. Em 2016 a maioria dos contatos era da capital, enquanto que neste ano os municípios do Interior lideraram o ranking de denúncias.

Para o coordenador da política da criança e do adolescente da Secretaria, Alann Bento, o resultado expressivo demostrou a grande adesão à campanha pela população em geral.

“Nosso objetivo é tirar os casos de violências e violações de direitos da invisibilidade. É fazer com que as pessoas, ao ser depararem com estas situações no seu dia a dia, não fiquem indiferentes, mas denunciem”, destaca.

De acordo com o relatório da campanha, apenas dois meses após o lançamento, o filme publicitário havia alcançado quatro milhões de visualizações nas redes sociais e o hotsite

(www.paranacontraexploracaosexual.pr.gov.br) chegou a 26 mil acessos.

APOIADORES – Bento ressaltou a importância de apoiadores voluntários, que têm utilizado ou reproduzido os materiais da campanha, ampliando o alcance junto à população. “Além da forte adesão das prefeituras, secretarias e órgãos estaduais, a mobilização ganhou reforço com o apoio voluntário de uma grande empresa privada, a Klabin”, completa.

No início de março, a indústria de celulose e maior produtora e exportadora de papéis do Brasil usou materiais informativos em uma ação interna de conscientização com colaboradores e parceiros, em Paranaguá, Litoral do Estado.

Também foram parceiras as concessionárias Ecovia Caminho do Mar S/A e Ecocataratas, que distribuíram os folhetos nas praças de pedágio que administram, durante todo o período do Carnaval.

NO CINEMA – Apesar de encerrada a veiculação da campanha em canais de mídia, os materiais desenvolvidos continuam sendo utilizados em ações de conscientização. Um exemplo é o filme publicitário da campanha, que será exibido durante o mês de maio em todas as salas de cinema do Paraná, antes das sessões. A ação obedece à lei estadual 18.798/2016, sancionada pelo Governo do Estado e que determina a exibição de filme de advertência contra a pedofilia. A exibição deve acontecer todos os anos, sempre no mês de maio, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, que é lembrado no próximo dia 18.

CAMPANHA – A inciativa da Secretaria da Família surgiu a partir de um estudo divulgado em 2014 pela Polícia Rodoviária Federal, que apontou o Paraná como o terceiro estado com os maiores índices de vulnerabilidade à exploração sexual nas estradas. Diversas ações em todo o Paraná alertaram a população a respeito desta prática e incentivaram as denúncias, por meio de outdoors, folders, cartazes, além do hotsite e do filme publicitário. A ação teve a aprovação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA).

DENUNCIE – Para denunciar qualquer situação ou suspeita de violência ou violação de direitos contra crianças e adolescentes, basta ligar para o número 181 – Disque-Denúncia, serviço do Governo do Estado. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Paraná. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias da semana, com garantia de sigilo das informações e de quem faz a denúncia.

Com Agência Estadual de Notícias