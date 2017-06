Após audiência da LDO, Comissão Mista trabalha no parecer ao projeto que será discutido em plenário

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu discutiu em audiência pública o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Esse projeto estabelece as metas e diretrizes que vão orientar a elaboração do orçamento para 2018. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, novas unidades de centros de educação infantil, ações de gestão e transparência e fortalecimento da rede de proteção social são prioridades nas metas da Prefeitura para construção das peças orçamentárias para o ano que vem. Na ocasião em foi debatido o projeto da LDO, o Presidente da Comissão Mista, Vereador Elizeu Liberato afirmou que os parlamentares vão usar 1,2% do Orçamento, que correspondem apenas às emendas impositivas, aquelas que o Executivo tem a obrigação de implementar. Agora, a Comissão Mista da Casa de Leis trabalha na elaboração do parecer ao projeto da LDO.

Com G1