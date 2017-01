APÓS ASSALTAR TURISTAS, LADRÕES TROCAM TIROS COM A POLÍCIA E FOGEM, NO PARANÁ

Ladrões trocaram tiros com a polícia após assaltar turistas argentinos no estacionamento de um shopping em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A ação foi registrada no fim da noite de quinta-feira (19). Apesar da perseguição, o grupo conseguiu fugir e em seguida abandonou o veículo em que estava.

Segundo a polícia, os estrangeiros foram assaltados quando seguiam para a caminhonete em que viajavam. Dois homens armados roubaram bolsas e celulares dos argentinos e chegaram a disparar um tiro para obrigar as vítimas a entrarem no veículo, porém, sem sucesso. A intenção deles, de acordo com os policiais, era roubá-lo.

Depois de levar os pertences dos estrangeiros, a dupla fugiu em um carro localizado mais tarde na Avenida das Cataratas. Houve troca de tiros. O automóvel usado na fuga foi encontrado em outra região da cidade. Ninguém foi preso.

Com G1