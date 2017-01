APÓS 95 MORTES EM 6 DIAS, MINISTRO DIZ QUE PRESÍDIOS NÃO SAÍRAM DO ‘CONTROLE’

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou nesta sexta-feira (6) que o massacre ocorrido na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, tratou-se de um “acerto interno de contas” de uma mesma facção criminosa.

Segundo ele, informações preliminares apontam que as mortes foram cometidas por membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), que assassinaram rivais integrantes do mesmo grupo. Ao todo, 33 presos foram mortos.

O ministro negou que, com o episódio, a crise prisional tenha “saído do controle” e informou que viajará nesta sexta para Roraima para se reunir com a governadora, Suely Campos, e autoridades estaduais.

“A situação não saiu do controle. É outra situação difícil. Roraima já tinha tido problema anteriormente. No segundo semestre do ano passado, tivemos 18 mortos, e a situação já vinha sendo monitorado pelas autoridades locais“, disse.

“Eu conversei com a governadora e peguei informações preliminares. Não é, aparentemente, uma retaliação do PCC em relação à Família do Norte. Os 33 presos, segundo me informaram, eram da mesma facção, ligados ao PCC“, disse.

Segundo ele, do total, três eram acusados de estupro e os demais eram rivais internos dos presos que cometeram os crimes. “Foi um acerto interno, o que não retira em momento nenhum a gravidade do fato”, disse.

O ministro voltou a dizer que o controle dos presídios estaduais não é competência do governo federal. “Quem faz o monitoramento e o controle são as autoridades estaduais. O governo federal não tem agentes dentro dos sistemas penitenciários estaduais”, disse. Segundo ele, contudo, de acordo com as informações prestadas pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais, não há chances de novas rebeliões em presídios.

Conforme Moraes, o massacre desta sexta não tem relação com o ocorrido na segunda-feira (1) em Manaus, que deixou 56 mortos. “Pela troca de informações com os secretário estaduais, o que se vê é uma espécie de morte oportunista. A rebelião começa e as pessoas começam às vezes a agir contra seus desafetos”, disse.

Mais cedo, o governo de Roraima havia dito que o massacre era uma reação do PCC ao assassinato de 60 presos em dois presídios de Manaus entre domingo (1º) e segunda-feira (2). Integrantes da FDN (Família do Norte), um braço do Comando Vermelho que disputa com o PCC a hegemonia nos presídios do Norte do país, teria invadido a ala onde ficavam membros do PCC.

De acordo com o ministro, toda vez que ocorre um problema grave em prisões do país tenta-se achar um culpado. Para ele, o problema é do sistema prisional em geral e a culpa é de todos.

“O problema é do sistema e, se há culpa de alguém do sistema, a culpa é de todos. O sistema penitenciário no país não é ruim de agora e o que temos de fazer é melhorar. Não é um passe de mágica“, disse.

Para ele, não adianta só construir presídios novos, mas também verificar se todos os que estão presos deveriam estar dentro de unidades prisionais. “O Brasil prende muito, mas prende mal”, disse.

Na apresentação de cerca de duas horas do plano nacional de segurança, o ministro não citou o massacre em Roraima. Ele tratou do tema apenas quando foi questionado pelos veículos de imprensa.

Além dos 60 mortos em Manaus e 33 em Boa Vista, foram assassinados também dois presos no presídio Romero Nóbrega, na cidade de Patos, no sertão paraibano.

Com Folha